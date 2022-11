Geral O que se sabe até agora sobre as possíveis escolhas de Lula para os ministérios

Por Redação O Sul | 6 de novembro de 2022

Lula deve retomar as discussões sobre a formação de seu novo governo a partir desta segunda-feira (7). (Foto: Ricardo Stuckert)

Após alguns dias de descanso no litoral sul da Bahia, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva deve retomar as discussões sobre a formação de seu novo governo a partir desta segunda-feira (7).

O petista terá reuniões com aliados, em São Paulo, e já indicou que um dos desafios para a composição ministerial do que será sua terceira gestão presidencial passa por equilibrar nomes que são chave na articulação no Congresso – de forma a não desfalcar a base aliada no Legislativo. É o caso do senador eleito Wellington Dias (PT-PI), responsável por liderar a negociação sobre a ‘PEC da Transição’ e que é fortemente cotado para as pastas da Fazenda e Casa Civil.

Embora em caso de licenciamento do cargo legislativo para uma posição no governo a cadeira no Senado ou na Câmara passe para o suplente, existem temores na equipe de Lula de que os nomes “substitutos” não tenham a capacidade necessária para negociar propostas importantes, sobretudo, no primeiro semestre do próximo ano.

Se por um lado há a preocupação com eventuais desfalques no Congresso, por outro há espaço de sobra na equipe ministerial para acomodar alianças firmadas ao longo da campanha.

Pelo que já foi anunciado por Lula, a Esplanada dos Ministérios será ampliada de 23 para ao menos 26 pastas – com a criação inédita dos ministérios da Igualdade Social, das Pequenas e Médias Empresas e a dos Povos Originários. O número pode chegar a até 33 ministérios se considerados os possíveis desmembramento de pastas já existentes – como, no caso da Economia, a divisão em Fazenda, Planejamento e Indústria.

Veja abaixo alguns nomes cotados para ministérios de Lula.

Fazenda

– Jaques Wagner (PT), senador com mandato até 2026 e ex-governador da Bahia;

– Wellington Dias (PT), senador eleito em 2022 e ex-governador do Piauí, foi coordenador da campanha de Lula;

– Henrique Meirelles (PSD);

– Fernando Haddad (PT), ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo;

– Alexandre Padilha (PT), deputado federal e ex-ministro da Saúde de Dilma e das Relações Institucionais de Lula;

– Geraldo Alckmin (PSB);

– Gabriel Galípolo, economista, conselheiro da Fiesp.

Casa Civil

– Rui Costa (PT), ex-governador da Bahia;

– Geraldo Alckmin;

– Wellington Dias;

– Jaques Wagner;

– Emídio de Souza, deputado estadual em São Paulo e aliado de primeira hora de Lula, foi coordenador da campanha de Haddad ao governo.

Justiça

– Flávio Dino, ex-governador do Maranhã e senador eleito em 2022;

– Silvio Almeida.

Segurança Pública

– Flávio Dino.

Agricultura

– Simone Tebet (MDB), senadora cujo mandato acaba em 2022.

Educação

– Simone Tebet;

– Fernando Haddad;

– Gabriel Chalita (PDT), ex-secretário municipal de Educação de São Paulo, é próximo a Haddad e a Alckmin.

Saúde

– Alexandre Padilha;

– David Uip, infectologista que atuou no comitê de enfrentamento à Covid-19 de João Doria (PSDB) no governo de SP;

– Humberto Costa (PT), senador cujo mandato acaba em 2026.

Defesa

– Aldo Rebelo (PDT), ex-ministro;

– Geraldo Alckmin;

– Jaques Wagner.

Meio Ambiente

– Marina Silva (Rede), ex-ministra da pasta e eleita deputada federal por São Paulo em 2022.

Planejamento

– Fernando Haddad;

– Aloizio Mercadante, ex-ministro de Lula e Dilma.

Relações Exteriores

– Celso Amorim, ex-ministro;

– Mercadante.

