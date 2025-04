Grêmio Na Arena, Grêmio perde para o Flamengo por 2 a 0 pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 13 de abril de 2025

Os dois gols da partida foram marcados pelo uruguaio Daniel De Arrascaeta. (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Jogando em casa, o Grêmio perdeu para o Flamengo por 2 a 0 no final da tarde desse domingo (13). Esta foi a segunda derrota consecutiva do Tricolor, que apresentou uma atuação que fez a pressão sobre o técnico Gustavo Quinteros aumentar. O próximo adversário da equipe gaúcha será o Mirassol, na próxima quarta-feira (16), em Mirassol (SP), às 19h.

O Grêmio fez um primeiro tempo fraco diante de um forte adversário, que abriu o placar logo aos três minutos. Edenilson desviou passe de Michael, e a bola caiu nos pés de Arrascaeta. O camisa 10 da Gávea tirou o goleiro Tiago Volpi da jogada e empurrou a bola para o fundo da rede. A equipe de Filipe Luís encontrou muita facilidade para chegar ao setor ofensivo. Entretanto, faltou efetividade no último passe para ir ao intervalo com uma vantagem mais ampla no marcador.

Na segunda etapa, o Tricolor voltou melhor, com Pavón finalizando duas vezes com perigo no gol de Rossi nos primeiros seis minutos. O Flamengo, no entanto, voltou a balançar a rede aos 22′. Cebolinha, que saiu do banco, ganhou da marcação e lançou Arrascaeta, que chutou com muita categoria, sem chance para o goleiro.

Na tentativa de reverter o placar, Quinteros fez novas alterações: o volante Camilo, o atacante Pavon e o meio-campista Cristaldo saíram para as entradas de Dodi, Alysson e Monsalve, das mesmas posições.

Com a partida se encaminhando para o fim, o Grêmio seguia na tentativa de se reerguer em campo, mas viu o Flamengo seguir com o domínio da bola. O time rubro-negro controlou o jogo e leva os três pontos para o Rio de Janeiro.

Lance polêmico

O confronto entre Grêmio e Flamengo teve um lance polêmico no primeiro tempo. Aos 15 minutos da etapa inicial, o atacante Braithwaite, do Grêmio, cruzou para o meio da área e a bola pegou no braço do meio campista Gerson, do Flamengo. A arbitragem comandada por Ramon Abatti Abel mandou seguir em campo e o VAR não recomendou revisão.

Imediatamente os torcedores do Grêmio e de outros clubes do futebol brasileiro começaram a se manifestar nas redes sociais.

Próximo jogo

Com o resultado, o Grêmio permanece com 3 pontos na tabela, em 13º lugar. O próximo adversário do Tricolor será o Mirassol, pela 4ª rodada do Brasileirão. O jogo acontecerá na próxima quarta-feira (16), em Mirassol (SP), às 19h.

Ficha técnica

Grêmio: Tiago Volpi; João Pedro, Rodrigo Ely (Jemerson), Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Villasanti, Camilo (Dodi), Cristaldo e Edenilson (Amuzu); Pavon (Edward) e Braithwaite. Técnico: Técnico: Gustavo Quinteros

Flamengo: Rossi, Wesley, Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, De la Cruz (Luiz Araújo), Arrascaeta (Allan) e Gerson (Plata); Michael (Cebolinha) e Bruno Henrique (Juninho). Técnico: Filipe Luís.

Arbitragem: Ramon Abatti Abel (SC), com assistência de Alex Ang Ribeiro (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC). VAR: Marco Aurelio Augusto Fazekas Ferreira (SP)

