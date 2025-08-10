Domingo, 10 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025
Jogando na Arena, o Grêmio perdeu de 1 a 0 para o lanterna Sport na noite desse domingo (10), em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o tricolor gaúcho caiu para a 15ª posição da tabela de classificação, com 20 pontos. Pelo torneio nacional, o próximo compromisso da equipe comandada por Mano Menezes é no domingo (17), em Belo Horizonte, contra o Atlético Mineiro.
O jogo
O confronto iniciou com atraso por conta da fumaça resultante de um show pirotécnico na entrada das equipes em campo. Em um duelo fraco tecnicamente, a melhor oportunidade surgiu aos 28 minutos. Cristian Olivera tabelou com Alysson e cruzou da linha de fundo pela esquerda. Riquelme finalizou e Gabriel defendeu no canto esquerdo. Aos 29, o Sport respondeu. Léo Pereira invadiu a área pela esquerda e bateu cruzado. Tiago Volpi espalmou para evitar o gol. Na marca dos 34, Marlon arriscou um chute de fora e a bola passou perto da trave esquerda. Na marca dos 40, Igor Cariús alçou na área e Matheus Alexandre ganhou de Marlon no alto. A bola passou perto da trave direita.
O Sport voltou com ímpeto no segundo tempo e criou chance aos três minutos. Derik Lacerda ganhou de Dodi e lançou em profundidade. Léo Pereira finalizou cruzado, mas mandou à esquerda. O gol do Leão saiu aos seis. Léo Pereira cruzou rasteiro da esquerda e Matheusinho colocou na rede, ao concluir livre de marcação na pequena área. Aos 10 minutos, Cristian Olivera recebeu de Edenilson e finalizou. Gabriel espalmou para a linha de fundo. Aos 11, Léo Pereira entortou Cristian Olivera e bateu cruzado. Volpi espalmou e a zaga afastou para evitar o gol.
Aos 13, Edenilson e Olivera saíram para as entradas de Aravena e Carlos Vinicius. Aos 15, Carlos Vinicius foi lançado por Marlon, mas estava impedido. Aos 20, Derik Lacerda foi lançado por Lucas Lima e errou o alvo na conclusão. Aos 22, Braithwaite completou cruzamento de Carlos Vinicius e o goleiro Gabriel defendeu com os pés. Melhor em campo, Léo Pereira saiu aos 24 e entrou Chrystian Barletta no Sport. Na marca dos 31, Alysson cruzou da direita e Carlos Vinicius concluiu. Gabriel salvou no canto direito. Já aos 32, Franco Cristaldo foi chamado por Mano Menezes, para entrar na vaga de Riquelme. No Sport, Pedro Augusto substituiu Matheusinho.
Aos 33, Marlon cobrou escanteio, Carlos Vinicius cabeceou e Gabriel caiu para defender. Aos 34, Barletta levantou e Derik Lacerda cabeceou por cima. Aos 35, Barletta passou pela marcação e bateu cruzado, com perigo. Já aos 37, Villasanti e Amuzu entraram nas vagas de Camilo e Dodi. Braithwaite levou o terceiro amarelo e será desfalque contra o Atlético-MG. No Sport, aos 44, João Silva e Pablo entraram nas vagas de Zé Lucas e Derik Lacerda.
Aos 50, Alysson finalizou e a bola passou rente à trave direita. O Grêmio saiu de campo vaiado ao ser o primeiro time derrotado pelo Sport na competição.
Ficha técnica
– Grêmio: Tiago Volpi; Camilo (Villasanti), Balbuena, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi (Amuzu), Edenilson (Aravena) e Riquelme (Cristaldo); Alysson, Cristian Olivera (Carlos Vinícius) e Braithwaite – Técnico: Mano Menezes.
– Sport: Gabriel; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Ramon e Igor Cariús; Christian Rivera, Zé Lucas e Lucas Lima; Matheusinho (Pedro Augusto), Léo Pereira (Chrystian Barletta) e Derik – Técnico: Daniel Paulista.
– Arbitragem: Lucas Paulo Torezin (PR); foi auxiliado por Rafael Trompeta (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR). VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).