Domingo, 10 de agosto de 2025

CADASTRE-SE E RECEBA NOSSA NEWSLETTER

Receba gratuitamente as principais notícias do dia no seu E-mail ou WhatsApp.
cadastre-se aqui

RECEBA NOSSA NEWSLETTER
GRATUITAMENTE

cadastre-se aqui
Leia a edição de hoje aqui

Mundo Primeiro-ministro de Israel e Trump discutem planos de ofensiva em Gaza

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:

A decisão israelense provocou reações negativas no exterior.

Foto: Reprodução
A decisão israelense provocou reações negativas no exterior. (Foto: Reprodução)

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, conversou por telefone com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, sobre os planos de uma nova ofensiva na Faixa de Gaza. Segundo o gabinete do premiê, o objetivo é “assumir o controle dos redutos restantes do Hamas para encerrar a guerra, garantir a libertação dos reféns e derrotar o grupo”.

A ligação ocorreu neste domingo (10), em meio a crescente pressão interna e externa contra a nova fase do conflito. No sábado (9), milhares de israelenses se reuniram em Tel Aviv para exigir o fim da guerra e a libertação dos sequestrados. Organizações internacionais e aliados europeus também criticaram a decisão.

Protestos em Israel

A expansão da ofensiva militar enfrenta resistência dentro do país. De acordo com os organizadores, mais de 100 mil pessoas participaram da manifestação na capital israelense pedindo um acordo para a soltura dos cerca de 50 reféns que ainda estariam sob poder do Hamas.

Pesquisas de opinião indicam que a maioria da população defende o encerramento imediato das operações militares para viabilizar a libertação dos sequestrados. Estima-se que aproximadamente 20 deles estejam vivos.

Divergências com a cúpula militar

O plano de Netanyahu provocou atritos entre o governo e oficiais do alto comando das Forças Armadas. Generais alertam que a nova ofensiva pode colocar em risco a vida dos reféns e de soldados já exaustos após meses de combate.

O chefe do Estado-Maior, general Eyal Zamir, manifestou publicamente oposição à medida, o que gerou atrito com Netanyahu. A tensão aumentou depois que o filho do premiê acusou o militar de tentar incitar um motim. O ministro da Defesa, Israel Katz, declarou que o Exército “cumprirá” as determinações do governo.

Reação internacional

A decisão israelense provocou reações negativas no exterior. Os cinco membros europeus do Conselho de Segurança da ONU — Reino Unido, França, Eslovênia, Dinamarca e Grécia — condenaram a medida e convocaram uma reunião emergencial para este domingo.

Em comunicado, o grupo afirmou que a ofensiva pode violar o direito internacional e pediu a suspensão das restrições à entrada de ajuda humanitária em Gaza. Durante o encontro, um subsecretário-geral da ONU alertou para o risco de “uma nova calamidade” na região.

O Reino Unido classificou o plano como “equivocado”, enquanto a Alemanha suspendeu as exportações de equipamentos militares para Israel. O alto comissário da ONU para Direitos Humanos, Volker Turk, afirmou que a operação deve ser “imediatamente interrompida”.

Compartilhe esta notícia:

Voltar Todas de Mundo

Com liderança questionada, Hugo Motta tem semana decisiva à frente da presidência da Câmara dos Deputados
https://www.osul.com.br/primeiro-ministro-de-israel-e-trump-discutem-planos-de-ofensiva-em-gaza/ Primeiro-ministro de Israel e Trump discutem planos de ofensiva em Gaza 2025-08-10
Deixe seu comentário

Últimas

Política Com liderança questionada, Hugo Motta tem semana decisiva à frente da presidência da Câmara dos Deputados
Política Conselheiro de Trump diz que não vai parar até que Jair Bolsonaro “esteja livre”
Política Governo brasileiro reage a críticas dos Estados Unidos ao Judiciário e acusa ingerência
Mundo Ucrânia e União Europeia se unem antes do encontro de Trump e Putin, marcado para sexta-feira
Porto Alegre Latrocínios e outras mortes violentas despencam em Porto Alegre
Política Senador Flávio diz que Bolsonaro é preso político e critica medidas no Dia dos Pais
Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas
Rio Grande do Sul Indústria gaúcha registra alta de 6,4% nas vendas no segundo trimestre de 2025
Mundo Presidente da Ucrânia agradece à Europa enquanto busca lugar à mesa com os Estados Unidos e a Rússia
Porto Alegre Sine Municipal de Porto Alegre disponibiliza 1.560 vagas de emprego
Pode te interessar

Mundo Ucrânia e União Europeia se unem antes do encontro de Trump e Putin, marcado para sexta-feira

Mundo Primeiro-ministro de Israel promete “terminar o trabalho” contra o Hamas

Mundo Presidente da Ucrânia agradece à Europa enquanto busca lugar à mesa com os Estados Unidos e a Rússia

Mundo Rússia constrói fábrica de drones e se afasta de ajuda do Irã