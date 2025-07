Grêmio Na Arena, Grêmio promove alterações na equipe para encarar o Fortaleza pelo Brasileirão

Sem opções de origem, Gustavo Martins retorna à lateral direita do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Sem opções de origem, Gustavo Martins retorna à lateral direita do Grêmio. (Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio entra em campo nesta terça-feira (29), na Arena, em Porto Alegre, em busca da sua primeira vitória após cinco jogos consecutivos sem triunfos. O confronto será diante do Fortaleza, equipe que atualmente ocupa a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O duelo é válido pela 14ª rodada, adiado anteriormente, e marca um momento importante na tentativa de retomada do Tricolor Gaúcho.

Para a partida, o técnico Mano Menezes já tem uma mudança certa entre os titulares. Na segunda-feira (28), o clube anunciou a venda do lateral-direito Igor Serrote — formado nas categorias de base — ao Al-Jazira, dos Emirados Árabes Unidos. O camisa 34 atuou pela última vez como titular no sábado (26), na derrota por 1 a 0 para o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo.

Com a saída de Serrote e os desfalques por lesão dos laterais João Pedro e João Lucas, o time não conta com opções de origem para a posição. A tendência é que Gustavo Martins seja deslocado para a lateral-direita de forma improvisada. A zaga será formada por Wagner Leonardo e Walter Kannemann.

Outra indefinição está na ponta direita: Alysson e Pavón disputam a vaga. O argentino, que vem ganhando a torcida gremista com boas atuações, foi titular na última rodada e quase marcou um golaço — parado apenas por uma grande defesa de Weverton.

No meio-campo, persiste a dúvida sobre quem será o parceiro de Dodi. Villasanti não atuou contra o Palmeiras e foi substituído por Alex Santana, que teve atuação discreta.

Provável escalação do Grêmio: Tiago Volpi (GOL); Gustavo Martins (LD), Wagner Leonardo (ZAG), Kannemann (ZAG) e Marlon (LE); Dodi (VOL) e Villasanti (VOL); Alysson (PD), Riquelme (MEI) e Cristian Olivera (PE); Braithwaite (CA).

