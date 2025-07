Inter Inter x Fluminense: nos encontros decisivos, quem levou a melhor?

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

O Inter caiu nas últimas duas vezes em que teve o Fluminense como adversário Foto: Reprodução/Internacional O Inter caiu nas últimas duas vezes em que teve o Fluminense como adversário. (Foto: Reprodução/Internacional) Foto: Reprodução/Internacional

Embora não seja considerada uma rivalidade tradicional, os encontros entre Internacional e Fluminense, especialmente em fases eliminatórias, carregam tensão, equilíbrio e muita história. E para o torcedor colorado, esses confrontos representam momentos decisivos que moldaram a identidade vencedora do clube.

O primeiro mata-mata entre os dois clubes é também um dos mais simbólicos para o Inter. Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1975, o Colorado demonstrou força e talento com uma geração inesquecível: Figueroa, Falcão, Carpegiani e companhia. No Mineirão, o Inter venceu o Fluminense por 2 a 0, com gols de Lula e Carpegiani, garantindo vaga na final contra o Cruzeiro — onde conquistaria o primeiro título nacional de sua história. Um marco que representa o nascimento da grandeza colorada no cenário brasileiro.

Classificação: Internacional Placar: 2 x 0

Nos encontros posteriores, pela Copa Libertadores, o Fluminense levou a melhor. Em 2012, após empate em Porto Alegre, o Inter acabou superado por 2 a 1 no Engenhão. Uma eliminação que impediu um avanço num torneio onde o Colorado tinha boas expectativas.

Mas foi em 2023 que veio o capítulo mais doloroso. Na semifinal da Libertadores, o Inter chegou a sonhar com mais uma final continental. Depois de empate por 2 a 2 no Maracanã, o Beira-Rio lotado viu o Colorado abrir o placar com Mercado, mas sofreu a virada com gols de Cano e John Kennedy. Para muitos torcedores, esse confronto foi um dos mais emocionantes — e frustrantes — dos últimos tempos. O time de Eduardo Coudet jogou com coragem, mas parou no oportunismo do adversário e em detalhes que custaram caro.

Classificação: Fluminense Placar agregado: 4 x 3

Retrospecto em mata-matas

Competição Ano Fase Classificado Brasileirão 1975 Semifinal Internacional Libertadores 2012 Oitavas de final Fluminense Libertadores 2023 Semifinal Fluminense

Total de classificações em mata-mata:

• Internacional: 1

• Fluminense: 2

Pela Copa do Brasil, o Inter terá a chance de igualar o retrospecto em confrontos de mata-mata contra o Fluminense. Até aqui, nas competições nacionais, o Colorado levou a melhor. No entanto, uma eventual eliminação permitirá ao Tricolor Carioca ampliar a vantagem.

O jogo de ida acontece nesta quarta-feira (30), às 21h30min, no Beira-Rio, com o apoio da torcida colorada. Já a partida de volta será no Maracanã, na próxima quarta-feira (6), também às 21h30min.

