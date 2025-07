Inter Roger Machado esboça o time do Inter para o duelo decisivo contra o Fluminense pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 29 de julho de 2025

Com gol decisivo, Carbonero garante retorno à equipe principal do Inter Foto: Ricardo Duarte/Internacional Com gol decisivo, Carbonero garante retorno à equipe principal do Inter. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional) Foto: Ricardo Duarte/Internacional

O treino da manhã desta terça-feira (29) provavelmente definirá os 11 titulares do Inter para o jogo de ida da Copa do Brasil contra o Fluminense, que ocorre na quarta-feira (30).

A partida será disputada em Porto Alegre, no Beira-Rio, às 21h30min. A expectativa é de que o Colorado entre em campo com força máxima, já que o elenco não apresenta suspensões nem lesões entre os jogadores considerados titulares até o momento.

O jogo de volta contra o Tricolor Carioca será na próxima quarta-feira (6), também às 21h30min, no Maracanã. As duas únicas mudanças na equipe titular, em relação ao empate por 1 a 1 contra o Vasco da Gama no último domingo (27), serão a entrada de Vitão, que retorna após cumprir suspensão, e de Johan Carbonero, autor do gol, que foi poupado no início da partida.

O camisa 7 entrou no começo do segundo tempo e entregou tudo o que o Inter precisava: velocidade, dribles e objetividade. Sua atuação mudou o rumo da partida antes mesmo de marcar o gol que garantiu o empate para o time mandante. Após o jogo, o técnico Roger Machado explicou sua decisão:

“No [sábado, 26], priorizamos o descanso do Carbo. Ele me disse que, se começasse o jogo contra o Vasco, sentiria o desgaste na partida contra o Fluminense. Por isso decidi deixá-lo no banco e, se necessário, colocá-lo durante o jogo.”

Apesar de não haver desfalques entre os titulares, o banco não contará com todos os atletas. Os dois centroavantes reservas, Enner Valencia e Ricardo Mathias, não estarão disponíveis: o equatoriano se recupera de uma pancada, enquanto o jovem da base sentiu um desconforto e será preservado mais uma vez.

Por outro lado, o atacante Vitinho e o volante Ronaldo voltaram a ser relacionados contra o Vasco — o camisa 28 chegou a entrar em campo — e devem permanecer como opções no banco de reservas do Colorado.

Assim, a provável escalação do Inter para enfrentar o Fluminense será: Rochet (GOL); Aguirre (LD), Vitão (ZAG), Victor Gabriel (ZAG) e Bernabei (LE); Thiago Maia (VOL), Bruno Henrique (VOL) e Alan Patrick (MEI); Wesley (PD), Rafael Borré (CA) e Carbonero (PE).

