Por Redação O Sul | 31 de janeiro de 2024

O duelo é pela liderança do estadual. O time de Caxias está em segundo lugar, enquanto o Tricolor está em terceiro Foto: Rede Pampa O duelo é pela liderança do estadual. O time de Caxias está em segundo lugar, enquanto o Tricolor está em terceiro (Foto: Rede Pampa) Foto: Rede Pampa

Grêmio e Juventude entram em campo na noite desta quarta-feira (31) na Arena, em Porto Alegre, pelo Gauchão, às 21h30min. A partida é válida pela quarta rodada do Campeonato Gaúcho.

A disputa é pela parte de cima da competição. O time de Caxias do Sul faz uma boa campanha e está na segunda posição da tabela de classificação. O Tricolor vem logo atrás, em terceiro lugar.

O time comandado pelo técnico Renato Portaluppi vem de dois resultados positivos, contra o São José e o Brasil de Pelotas. Somando seis pontos, o clube está em terceiro e um ponto a menos que o Inter, líder do Gauchão.

O Juventude, por outro lado, conheceu a sua primeira derrota na competição contra o São José, na última rodada, fora de casa. Com as duas vitórias nas primeiras rodadas e o saldo de gol, o time de Caxias está na frente do Grêmio, com os mesmos seis pontos, mas é vice-líder.

Escalação do Grêmio

Marchesín; Fábio, Geromel, Rodrigo Ely e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo; Galdino, Soteldo e João Pedro Galvão.

Escalação do Juventude

Wingert; João Lucas, Zé Marcos, Danilo Boza e Alan Ruschel; Caíque, Jadson, Jean Carlos e Erick Farias; Lucas Barbosa e Gilberto.

Arbitragem Árbitro : Daniel Nobre Bins

: Daniel Nobre Bins Assistente 1 : Rafael da Silva Alves

: Rafael da Silva Alves Assistente 2 : Jorge Eduardo Bernardi

: Jorge Eduardo Bernardi Quarto árbitro: Edimilson Fernando dos Santos da Luz Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal Tweets by rdgrenal

