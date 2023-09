Grêmio Na Arena, Grêmio recebe o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro; acompanhe

21 de setembro de 2023

O jogo é válido pela 24ª rodada do Brasileirão

Na Arena, o Grêmio recebe o Palmeiras na noite desta quinta-feira (21), às 21h30, em Porto Alegre. A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho está em quarto lugar com 40 pontos. O Palmeiras é o segundo colocado com 44 pontos.

O Grêmio vem de dois jogos fora de casa sem vencer. O time de Renato Portaluppi perdeu para o Bragantino e empatou com o Corinthians. No momento está a 11 pontos do líder Botafogo agora com o mesmo número de jogos.

O Palmeiras tem o melhor aproveitamento do segundo turno do Brasileirão. Foi assim que os comandados de Abel Ferreira encurtaram a distância para o Botafogo, que está sete pontos à frente.

Escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Rodrigo Ely, Bruno Alves e Reinaldo; Villasanti, Pepê, Nathan e Cristaldo; João Pedro Galvão e Suárez. Técnico: Renato Portaluppi

Escalação do Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Mayke, Artur e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Arbitragem

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

Assistente 1: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS)

Assistente 2: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha (RJ)

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (Fifa-MG)

Quarto árbitro: Lucas Horn (RS)

