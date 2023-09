Inter Fora de casa, Inter enfrenta o Athletico-PR pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 21 de setembro de 2023

A partida é válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro Foto: Portal O Sul

Fora de casa e por brigas diferentes na tabela da competição, o Inter enfrenta o Athletico Paranaense pela 24° rodada do Campeonato Brasileiro. A partida começa a partir das 19h30 desta quinta-feira (21), na Ligga Arena.

O clube gaúcho vem de vitória por 2 a 1 sobre o São Paulo, no estádio Beira-Rio, e acabou com o jejum de 10 jogos no Brasileiro. Os gaúchos abriram a rodada na 12ª posição, com 29 pontos. Receoso com o gramado sintético e a seis dias das semifinais da Libertadores, Coudet deve poupar a equipe titular.

O Athletico venceu o Flamengo por 3 a 0, em Cariacica-ES, e se manteve na sétima colocação, com 37 pontos, agora a apenas três pontos do G-4. A equipe rubro-negra não perde há nove jogos na Série A, com quatro vitórias e cinco empates. A última derrota foi para o Fortaleza, em 9 de julho. Já em casa, pelo Brasileirão, o Furacão não é derrotado desde 27 de maio pelo Grêmio.

Escalação do Inter

Rochet; Bustos, Igor Gomes, Nico Hernández e Dalbert; Gabriel, Bruno Henrique, Matheus Dias e De Pena; Lucca e Luiz Adriano. Técnico: Eduardo Coudet

Escalação do Athletico

Léo Linck; Madson, Cacá, Thiago Heleno e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Zapelli; Canobbio e Vitor Roque. Técnico: Wesley Carvalho (interino)

Acompanhe a transmissão da Rádio Grenal

Fora de casa, Inter enfrenta o Athletico-PR pelo Brasileirão; acompanhe

