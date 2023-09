Grêmio Na Arena, Grêmio vence o Cuiabá por 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

O Tricolor assumiu a terceira posição na tabela de classificação Foto: Lucas Uebel/Grêmio O Tricolor assumiu a terceira posição na tabela de classificação (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Na Arena, o Grêmio venceu o Cuiabá por 2 a 0 na manhã deste domingo (3), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor assumiu a terceira posição na tabela de classificação, com 39 pontos. Os gols foram marcados por Suárez e Rikelme (contra).

O público total foi de 39.339 torcedores. O próximo compromisso do Grêmio será no dia 14 deste mês, às 21h30min, contra o Bragantino, pela 23ª rodada da competição nacional.

O jogo

Com muita chuva, o Grêmio começou assustando o Cuiabá. No primeiro minuto de jogo, Villasanti deu ótimo passe para Suárez, que ficou na cara do goleiro adversário, mas a bola acabou escapando do camisa 9. Aos 4, Denilson ganhou de Kannemann na direita do campo de ataque e cruzou na grande área. No primeiro poste, Reinaldo cortou para escanteio.

Aos 8, Rikelme foi lançado na esquerda em velocidade, ganhou da marcação, invadiu a área e chutou forte. O goleiro Caíque, estreante, fez bela defesa e impediu o primeiro gol da partida. Aos 10, após bela troca de passes, João Pedro fez um cruzamento para Suárez. Na segunda trave, o camisa 9 finalizou de primeira, e a bola passou por cima do gol.

Aos 14, Cristaldo recuperou no meio-campo, armou o contra-ataque e acionou João Pedro. O lateral devolveu para o argentino, que finalizou. Walter fez a defesa. Aos 20, depois de um escanteio, Reinaldo recebeu na grande área, limpou a marcação e bateu colocado. A bola acabou subindo e saiu por cima do gol.

Aos 29, gol do Grêmio! Suárez recebeu na intermediária e efetuou bom passe para Pepê na esquerda. O volante devolveu para o uruguaio dentro da grande área. O camisa 9 dominou e soltou a bomba. A bola passa por baixo do corpo do goleiro Walter.

Aos 41, Suárez recebeu passe curto de Reinaldo em falta na intermediária e tentou o cruzamento. Walter saiu bem do gol e acabou ficando com a bola.

Aos 44, o Cuiabá chegou forte em um cruzamento da esquerda. Caíque saiu muito mal do gol, e a bola ficou com Ceppelini. O atacante dominou e mandou um chute forte, mas esbarrou na marcação gremista. Aos 46, terminou o primeiro tempo na Arena com vitória parcial do Grêmio por 1 a 0.

Segundo tempo

No primeiro minuto do segundo tempo, Kannemann ficou caído no gramado sentindo fortes dores, após choque com Matheus Alexandre em bola aérea. Passado o susto, o zagueiro seguiu em campo. Aos 5, Matheus Alexandre fez bela jogada pela direita, mas não caprichou no momento do cruzamento.

Aos 11, Denilson acionou Rikelme no fundo. O lateral cruzou rasteiro para Deyverson, que finalizou na rede pelo lado de fora. Aos 17, gol do Grêmio! Reinaldo fez ótimo cruzamento para Galdino, que cabeceou forte e obrigou Walter a fazer boa defesa. No rebote, a bola bateu no lateral Rikelme e foi morrer no fundo do gol.

Aos 19, Suárez foi lançado, aplicou um lençol em Allyson dentro da grande área e tentou finalizar de primeira. O chute saiu forte, mas o goleiro Walter fez uma boa defesa. Aos 30, Suárez recebeu dentro da grande área, passou pelo marcador, mas foi desarmado por um segundo defensor.

Aos 34, após cobrança de falta, Villasanti recebeu a bola e deu ótimo passe para João Pedro. O lateral invadiu a área em velocidade e finalizou, mas jogou para fora. Aos 41, Ferreira invadiu a área pelo lado esquerdo com dribles e fez o cruzamento rasteiro. No entanto, ninguém do Grêmio conseguiu tocar para o gol vazio.

Aos 44, em sobra de cruzamento, Ronald cortou a marcação e Derik finalizou em cima de Kannemann. Aos 50 minutos, a partida foi encerrada, e o Grêmio venceu por 2 a 0 o Cuiabá.

Ficha técnica

Grêmio 2 x 0 Cuiabá

Data: 3/09/2023

Local: Arena do Grêmio

Hora: 11h (de Brasília)

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz (RJ)

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (Fifa/RJ) e Lilian da Silva Fernandes Bruno (RJ)

VAR: Daiane Muniz (Fifa/SP)

Cartões amarelos: Everton Galdino (GRE), Lucas Mineiro (CUI), Reinaldo (GRE)

Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Luis Suárez (GRE), aos 29′ do 1º tempo (1-0); Rikelme (CUI, contra), aos 18′ do 2º tempo (2-0)

Grêmio: Caíque; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Carballo (Everton Galdino), Villasanti e Pepê (Gustavo Martins); Cristaldo (Luan), JP Galvão (Ferreira) e Suárez (Iturbe). Técnico: Renato Portaluppi.

Cuiabá: Walter; Matheus Alexandre, Empereur, Allyson e Rikelme (PK); Filipe Augusto, Lucas Mineiro (Fernando Sobral) e Denilson (Ronald); Ceppelini (Derik Lacerda), Wellington Silva (Jonathan Cafu) e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

