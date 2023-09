Esporte Caxias garante o acesso à Série C do Campeonato Brasileiro

Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

Eron marcou de pênalti para o Caxias contra a Portuguesa-RJ e garantiu a classificação às quartas de final da Série D e o acesso à Série C Foto: Divulgação/Caxias Eron marcou de pênalti para o Caxias contra a Portuguesa-RJ e garantiu a classificação às quartas de final da Série D e o acesso à Série C. (Foto: Divulgação/Caxias) Foto: Divulgação/Caxias

No encontro dos goleadores da Série D do Campeonato Brasileiro, só um deles poderia sair de campo feliz. E foi Eron. O atacante do Caxias marcou o gol da vitória por 1 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, na tarde de sábado (2), no estádio Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, que garantiu o acesso do time gaúcho à Série C do Campeonato Brasileiro de 2024.

De quebra, com 14 gols, o jogador deixou para trás Marcelo Toscano, da equipe carioca, e se isolou como principal artilheiro do campeonato. Nunca um atleta havia marcado tantas vezes em uma mesma edição da Série D.

Durante o primeiro tempo do jogo, os donos da casa criaram as melhores oportunidades. Um chute de fora da área de Luã obrigou Fabian Volpi a fazer boa defesa. Em outro lance pela direita, Fernandes encontrou Marcelo Toscano completamente livre de frente para o gol, mas o então artilheiro da competição perdeu a chance.

No segundo tempo, o Caxias procurou propor mais o jogo, mas a Portuguesa continuou criando as melhores chances. Em uma delas, Luã finalizou pelo lado esquerdo com um chute cruzado, e a bola passou raspando a trave esquerda do gol do Caxias.

O lance que definiu o duelo aconteceu aos 38 minutos. Após levantamento na área, a bola sobrou para Augusto Galvan. O camisa 10 do Caxias tentou o drible, e a bola encontrou o braço de Wellington Cezar. Após consulta ao VAR, foi marcado pênalti para o time gaúcho. Eron bateu alto e forte no canto direito. O goleiro Dida ainda desviou, mas não conseguiu impedir o gol.

Os dez minutos de acréscimos dados pela arbitragem renderam algumas oportunidades para a Portuguesa, que rondou a área adversária, mas parou sempre no goleiro Volpi. O Caxias, em uma esticada, quase marcou, mas Dida fez grande defesa. Aos 56 minutos, enfim, o apito final.

Com a vitória, além de garantir a vaga na Série C em 2024, o time da Serra Gaúcha, comandado pelo técnico Gerson Gusmão, avançou para as semifinais da Série D. O jogo de ida das quartas, no estádio Centenário, terminou empatado. Marcelo Toscano chegou a abrir o placar para a Portuguesa-RJ, mas o time da casa conseguiu chegar ao empate com Eron.

Recepção

Neste domingo (3), os jogadores do Caxias foram recebidos com festa na cidade. Eles desembarcaram no aeroporto Hugo Cantergiani, desfilaram em carro aberto até a praça Dante Alighieri e depois seguiram para o Centenário.

