Por Redação O Sul | 3 de setembro de 2023

As comemorações alusivas aos 200 anos da presença germânica no Estado ocorrerão ao longo de todo o ano que vem Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi As comemorações alusivas aos 200 anos da presença germânica no Estado ocorrerão ao longo de todo o ano que vem. (Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi) Foto: Julia Chagas/Ascom Seapi

A logomarca oficial do Bicentenário da Imigração Alemã no Rio Grande do Sul foi lançada durante a 46ª Expointer, em Esteio. A identidade visual já havia sido definida por votação entre os integrantes da comissão organizadora das celebrações, que tem membros da sociedade civil e de instituições governamentais.

A apresentação oficial ocorreu na sexta-feira (1º). Com apoio do governo do Estado, as comemorações alusivas aos 200 anos da presença germânica no Estado ocorrerão ao longo de todo o ano que vem, tendo como marco principal o dia 25 de julho.

O presidente da Comissão do Bicentenário, Rafael Gessinger, explicou que a primeira onda de imigrantes alemães deu início a um movimento contínuo no RS. “O nosso Estado é para todos. Observar como esse movimento ocorre ao longo dos anos é muito importante”, afirmou.

“A logomarca faz uma leitura do passado, contextualiza o presente e nos dá perspectivas do futuro”, analisou o secretário de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos do RS, Mateus Wesp. A identidade visual está, agora, disponível a todos os municípios e entidades para execução de suas ações, sejam públicas ou privadas.

Também foi lançado na sexta o Site do Bicentenário. Nele, há notícias, programação e calendário oficial, além de outras informações. O secretário em exercício de Turismo, Luiz Fernando Rodriguez Júnior, anunciou ainda o lançamento da Rota Germânica no Estado.

