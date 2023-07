Política Na Bélgica, Lula diz que o Brasil “vai cumprir com sua parte” na questão climática

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

O presidente afirmou que quer aprofundar temas ecológicos e econômicos

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, nesta segunda-feira (17), em Bruxelas, na Bélgica. Após o encontro, ele disse que o Brasil “vai cumprir com sua parte” na questão climática.

Lula chegou no domingo (16) à cidade para participar da cúpula que reúne países da Celac (Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos) e da UE (União Europeia). O encontro entre os líderes dos blocos prossegue até esta terça (18).

Após a reunião com Ursula, Lula disse que está entusiasmado em participar da cúpula. “Nosso País ficou afastado e voltamos ao governo para recolocar o Brasil no centro das discussões”, declarou.

O presidente afirmou que quer aprofundar temas ecológicos e econômicos. “O Brasil tem forte tendência em energia renovável. Temos um programa de transição energética que queremos compartilhar”, disse o petista.

Lula enfatizou que o Brasil está muito engajado no debate sobre o clima: “O Brasil vai cumprir com sua parte. É compromisso assumido, compromisso de fé. Queremos discutir com o mundo a preservação da floresta”.

“Sua presença é histórica. Precisamos de amigos nesta época ainda incerta. É um impacto positivo para nossas duas regiões. Queremos discutir como conectar mais nossos povos e nossas empresas. Tudo isso é possível se concluirmos o acordo com o Mercosul. Queremos ser parceiros e que possamos chegar a um acordo que beneficie a todos. A UE quer investir na América Latina e no Caribe, criar bons empregos. Queremos discutir como alcançar resultados”, afirmou a presidente da Comissão Europeia.

Segundo o Itamaraty, o governo brasileiro avalia que a cúpula pode dar “impulso” às relações bilaterais entre os países. No comando do Mercosul, Lula foi convidado a participar do evento pelo primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que preside a UE. Os dois têm discutido os detalhes finais de um acordo comercial entre os blocos.

