Brasil Termina nesta quarta o prazo para inscrições em concurso público do IBGE com mais de 7,5 mil vagas em todo o País

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

As vagas oferecidas são para cargos de nível médio Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

O prazo para as inscrições no processo seletivo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) com mais de 7,5 mil vagas temporárias em todo o País termina às 23h de quarta-feira (19).

As oportunidades são para os cargos de agente de pesquisas e mapeamento (6.742 vagas), com salário de R$ 1.387,50; e supervisor de coleta e qualidade (806 vagas), com salário de R$ 3.100.

Para o cargo de agente de pesquisas, é preciso ter ensino médio completo. Já para a função de supervisor de coleta, além dessa escolaridade, há a exigência de carteira nacional de habilitação categoria B.

Há reserva de vagas para pessoas pretas e pardas e com deficiência. As inscrições devem ser feitas no site www.ibfc.org.br. O valor da taxa é de R$ 42,20.

Para os interessados em solicitar isenção do pagamento, o prazo também termina nesta quarta. Os editais preveem gratuidade para pessoas que se enquadram nas seguintes condições: fazem parte de família inscrita no CadÚnico (Cadastro Único Para Programas Sociais do governo federal) ou são doadoras de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

Os candidatos realizarão prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, que será aplicada no dia 17 de setembro, com duração de três horas e meia. O resultado final dos processos seletivos está previsto para 23 de outubro.

Em maio, o governo federal autorizou o IBGE a realizar concurso para contratar 8.141 funcionários temporários para a elaboração de pesquisas. Ainda não foram divulgados os editais para as vagas de agente de pesquisa por telefone (276 vagas), agente censitário de mapeamento (148), codificador (120) e supervisor de pesquisa (49). As publicações podem ocorrer até novembro.

