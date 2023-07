Rio Grande do Sul “Eu lamento a sua ignorância”, afirma governador gaúcho após ataque do ex-deputado federal Jean Wyllys

Por Redação O Sul | 17 de julho de 2023

Eduardo Leite foi atacado após anunciar que manterá as escolas cívico-militares no Estado. (Foto: Grégori Bertó/Secom)

O ex-deputado federal Jean Wyllys (PT) atacou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), após o gaúcho anunciar que manterá as escolas cívico-militares no Estado.

O ex-parlamentar afirmou que não esperava essa atitude vinda de um governador homossexual e insinuou que Leite tem “homofobia internalizada” e “fetiches em relação ao autoritarismo”.

“Que governadores heteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay…? Se bem que gays com homofobia internalizada em geral desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes; se for branco e rico então… Tá feio, bee!”, escreveu o ex-BBB na última sexta-feira (14).

O governador gaúcho lamentou e rebateu os ataques do petista, apontando “preconceitos em incontáveis direções”. “Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções… e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wyllys, eu lamento a sua ignorância”, afirmou Leite.

O governo federal decidir encerrar o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, lançado durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Apesar disso, alguns Estados anunciaram que manterão esse modelo de ensino na rede pública.

