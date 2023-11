Grêmio Na briga pelo título, Grêmio enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão; acompanhe

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equipes carioca e gaúcha medem forças em jogo que pode ditar os rumos do torneio Foto: Arte/O Sul Equipes carioca e gaúcha medem forças em jogo que pode ditar os rumos do torneio (Foto: Arte/O Sul) Foto: Arte/O Sul

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio encara mais um desafio crucial em sua busca pelo título no Campeonato Brasileiro. O clube gaúcho enfrenta o Botafogo pela 33ª rodada em São Januário, no Rio de Janeiro, às 20h.

O Tricolor vem de quatro vitórias consecutivas, observando os bons resultados na rodada para se aproximar do primeiro colocado. Por outro lado, o clube carioca, após as derrotas para Palmeiras e Vasco, enxerga a oportunidade de se reerguer após um declínio no cenário nacional.

O técnico Renato Portaluppi fez mistério quanto à escalação do Grêmio. A grande dúvida é se manterá ou não o esquema com três zagueiros. Se mantiver, poderá repetir a escalação da última partida, já que não tem nenhum novo desfalque. O Tricolor é o quarto colocado, com 56 pontos, três atrás do Alvinegro, e viu Bragantino e Palmeiras, à frente na tabela, perderem na rodada.

Apesar de ter o apoio do grupo, o técnico Lúcio Flávio não vem agradando. A boa notícia para o jogo é que o comandante poderá contar com três retornos: os zagueiros Adryelson e Victor Cuesta e o volante Marlon Freitas, que cumpriram suspensão. Por outro lado, terá um desfalque importante no ataque. Nada menos do que Tiquinho Soares, artilheiro com 16 gols, que levou o terceiro cartão amarelo. Luis Henrique e Diego Costa, que entraram no clássico, são opções.

Escalação do Grêmio

Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Alves, Kannemann e Reinaldo; Villasanti, Carballo e Ronald; Besozzi, Galdino e Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

Escalação do Botafogo

Lucas Perri; Di Placido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Marlon Freitas, Tchê Tchê e Eduardo; Júnior Santos, Luis Henrique e Victor Sá. Técnico: Lúcio Flávio.

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel – SC

Ramon Abatti Abel – SC Assistente 1: Bruno Boschilia – PR

Bruno Boschilia – PR Assistente 2: Thiaggo Americano Labes – SC

Thiaggo Americano Labes – SC 4º árbitro: Alex Gomes Stefano – RJ

Alex Gomes Stefano – RJ VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira – SC

Rodrigo D Alonso Ferreira – SC AVAR: Johnny Barros de Oliveira – SC

Johnny Barros de Oliveira – SC AVAR2: Alisson Sidnei Furtado – TO

Serviço

DATA : 09/11 (quinta-feira).

: 09/11 (quinta-feira). HORÁRIO : 20h.

: 20h. LOCAL: São Januário, no Rio.

Acompanhe a transmissão na Rádio Grenal

Tweets by rdgrenal

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/na-briga-pelo-titulo-gremio-enfrenta-o-botafogo-pelo-brasileirao/

Na briga pelo título, Grêmio enfrenta o Botafogo pelo Brasileirão; acompanhe

2023-11-09