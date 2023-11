Inter Inter teve noite melancólica no Beira-Rio, evidenciando que jogar em casa não tem feito diferença para o desempenho do time neste Brasileirão

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

O clube gaúcho emplaca três tropeços seguidos em casa Foto: Ricardo Duarte/Inter O clube gaúcho emplaca três tropeços seguidos em casa (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O final de temporada do Inter está sendo melancólico no Campeonato Brasileiro. Em termos de pontuação, o Colorado ainda não está garantido na Série A, e muito menos na Sul-Americana.

O estádio Beira-Rio, antes considerado um ponto forte do clube gaúcho, nesta temporada não tem feito diferença. Nas últimas partidas em seu território, o Inter sofreu três tropeços consecutivos.

O Colorado somou 26 pontos, conquistando sete vitórias, cinco empates e sofrendo cinco derrotas em 17 partidas disputadas diante de sua torcida, de um total de 51 pontos possíveis. A campanha no Brasileirão desta temporada não se compara nem de longe ao desempenho apresentado na temporada de 2022, quando o time conquistou o vice-campeonato.

Nas últimas partidas, o Internacional conquistou apenas dois pontos em nove possíveis dentro do Beira-Rio. A equipe sofreu uma derrota para o Coritiba, que é o vice-lanterna da competição, e empatou com o América Mineiro, que já está rebaixado, além do empate contra o Fluminense, campeão da Libertadores.

Sem apoio

Durante a chegada do ônibus do Internacional no Beira-Rio, apenas alguns torcedores estavam aguardando a delegação para expressar seu apoio antes da partida. O público, que ultrapassava os 18 mil torcedores, testemunhou mais uma partida monótona e carente de inspiração.

2023-11-09