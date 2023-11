Mundo Itamaraty informa que brasileiros devem deixar a Faixa de Gaza nesta sexta-feira

Por Redação O Sul | 9 de novembro de 2023

Ao todo, 34 pessoas pediram ao governo brasileiro para serem repatriadas Foto: Divulgação (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Os brasileiros que aguardam para deixar a Faixa de Gaza foram autorizados, nesta quinta-feira (9), a deixar a área de conflito. A sétima lista com todos os nomes será divulgada nesta sexta-feira (10). Conforme o Itamaraty, os brasileiros devem ser autorizados a sair de Gaza nesta data. A informação foi confirmada após conversa do ministro Mauro Vieira com o chanceler de Israel, Eli Cohen.

“Cohen afirmou não ter sido possível cumprir a garantia dada por ele de que os brasileiros sairiam ontem, 8/11, por fechamentos inesperados na fronteira. Assegurou a Vieira que brasileiros e familiares estarão na lista de estrangeiros autorizados a cruzar a fronteira amanhã [sexta]”, escreveu o Ministério das Relações Exteriores em nota.

Ao todo, 34 pessoas pediram ao governo brasileiro para serem repatriadas. São 24 brasileiros e 10 palestinos familiares próximos que aguardam aval para saída de Gaza pela passagem de Rafah, na fronteira com o Egito.

O grupo de brasileiros está dividido entre duas cidades palestinas: 18 na cidade fronteiriça de Rafah, que liga a Faixa de Gaza ao Egito; e 16 em Khan Yunis.

Um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) foi autorizado, nesta quinta, pelo Egito a pousar em Al Arish, cidade egípcia a 53 km da Faixa de Gaza. Na localidade, o governo pretende buscar o grupo de brasileiros que aguarda autorização para deixar Gaza. A expectativa é que embarquem no sábado (11) e que o desembarque em Brasília aconteça na manhã deste domingo (12). O roteiro inclui três paradas técnicas: Roma, na Itália; Las Palmas, na Espanha; e Recife, já no Brasil.

Os estrangeiros civis que querem deixar Gaza, em razão do conflito do Israel com Hamas, estão concentrados ao sul da Faixa, na passagem de Rafah, única saída viável e fronteira com o Egito. A lista com estrangeiros autorizados a deixar a Faixa de Gaza é elaborada por autoridades egípcias e israelenses. Até o momento, mais de 3.400 estrangeiros foram autorizados a deixar Gaza, sendo 36% com passaporte dos Estados Unidos.

