Cláudio Humberto Na contramão, Lula quer bancar aliados do terror

Por Cláudio Humberto | 18 de fevereiro de 2024

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Lula (PT) volta a atentar contra a própria reputação e a imagem do Brasil perante o mundo ao anunciar que irá aumentar o valor de “doações” à agência da ONU “para os Refugiados Palestinos”, cujos funcionários foram flagrados atuando como terroristas, em conluio com o Hamas. Até países críticos a Israel suspenderam repasses à entidade, de sigla UNRWA, e a ONU demitiu alguns acusados. O deputado Alberto Fraga (PL-DF) exigiu detalhes sobre valores que Lula pretende enviar.

Bancando o terror

Fazer doações a UNRWA e ONGs na Faixa de Gaza tem o significado, no mundo diplomático, de financiar atividades terroristas do Hamas.

Mão no nosso bolso

O governo é legalmente obrigado a atender requerimentos como o do deputado Alberto Fraga, mas a regra não garante rapidez na resposta.

Vergonha alheia

O anúncio do petista provocou grande constrangimento entre diplomatas, que assistem a reputação do serviço exterior brasileiro escorrer pelo ralo.

Último a saber

Sempre o último a saber, o Itamaraty do ministro decorativo Mauro Vieira ignora a verba já enviada e quanto sairá do nosso bolso para Gaza.

Limitar ação da PF no Legislativo é pauta chave

Autor da proposta que submete ações policiais nas dependências do Poder Legislativo à autorização prévia do Congresso, o senador Jorge Seif (PL-SC) acredita que é uma pauta “de interesse comum da esquerda e da direita”, pois o objetivo é “reequilibrar os poderes”. Os senadores Márcio Bittar (União-AC), Marcos do Val (Pode-ES) e Damares Alves (Rep-DF) falam no objetivo de fortalecer as prerrogativas do Parlamento.

Censura, não

“Não podemos aceitar a cassação da nossa voz, do abuso de medidas cautelares que impedem o parlamentar de falar”, disse Seif à coluna.

Veja bem…

Procurado, o líder de Lula no Senado, Randolfe Rodrigues (AP), não esclareceu se fortalecer o parlamento tem apoio do governo petista.

Fundamental

Para Bittar, “o futuro apoio aos candidatos à Presidência da Câmara dos Deputados e do Senado tem que estar subordinado a essa pauta”.

Liberdade provisória

Ao comentar a ‘notícia quente’ da semana de Carnaval em Brasília, o deputado José Medeiros (PL-MT) brincou: “a novidade é que estamos todos soltos. Ninguém preso, por enquanto”, disse ele à coluna.

Ideologia tacanha

Sobre a proposta do ex-presidente do PT José Genoino de boicotar empresas de judeus, o embaixador de Israel, Daniel Zonshine, reconheceu em declaração à coluna que há uma “ideologia problemática” no Brasil, que não conhece realidade dos conflitos do Oriente Médio.

Anão diplomático

A definição do Brasil como “anão diplomático”, durante o governo Dilma Rousseff (PT), foi retomada com força na comunidade internacional, jogando no lixo a reputação que a diplomacia brasileira conquistou.

Brasil apequenado

A expressão que define o Brasil de hoje como “anão diplomático” foi utilizada pelo senador Viana (Pode-MG), presidente do Grupo Parlamentar Brasil-Israel, em vigorosa declaração a esta coluna.

Bolsonaro pede foco

O ex-presidente Jair Bolsonaro insiste para que seus apoiadores não façam atos fora da Av. Paulista: “Não façam movimentos em outros municípios”. Ele quer priorizar o ato marcado na cidade de São Paulo.

Evidência de ditadura

Para o senador Carlos Portinho (RJ), a tentativa do PT de exterminar o PL, seu partido, é autoritarismo: “Perseguição a partidos políticos é a marca mais evidente de ditaduras. O resto é bravata dos adversários”.

O tempo passa

Há 10 anos, Dilma lançava mais uma etapa do PAC 2, em Teresina, onde prometeu R$611 milhões para o VLT/metrô da cidade, que tem 13,5 km. Em 2023 foi anunciada uma extensão de 2,5 km por… R$9,4 milhões.

Lançado

Ministro que mais tempo ocupou a Saúde durante o governo Bolsonaro, Marcelo Queiroga (PL) anunciou oficialmente que é pré-candidato a prefeito de João Pessoa (PB). Aposta na influência do ex-presidente.

Pensando bem…

…a liberdade de expressão está em xeque quando se medem palavras até para organizar uma manifestação.

PODER SEM PUDOR

Latindo por votos

Na campanha de Tancredo Neves ao governo de Minas Gerais, em 1982, o deputado Ronan Tito espalmava a mão e perguntava que número era aquele. O povão respondia “Cachorro!”, numa alusão ao jogo do bicho. “Pois Tancredo será o cachorro que vai expulsar os ladrões do Palácio da Liberdade!”, exclamava. A estratégia de gosto duvidoso preocupava os amigos de Tancredo, que provocaram uma reunião sobre o assunto. O vice Hélio Garcia discordou: “Se for para ganhar a eleição, tem até que latir…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

