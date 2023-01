Flávio Pereira Na despedida do comando do DMAE, Alexandre Garcia apresenta balanço positivo

Por Flavio Pereira | 20 de janeiro de 2023

Alexandre Garcia apresentou ontem um balanço das ações à frente do DMAE Foto: Arquivo Pessoal Alexandre Garcia apresentou ontem um balanço das ações à frente do DMAE. (Foto: Arquivo pessoal) Foto: Arquivo Pessoal

O prefeito Sebastião Melo anunciou esta semana, a mudança no comando do DMAE, o Departamento Municipal de Águas e Esgoto de Porto Alegre. Para o lugar de Alexandre Garcia, irá o engenheiro Maurício Loss, atual adjunto da Secretaria Municipal do Meio Ambiente.

Alexandre Garcia, apresentou ontem um breve relatório da sua gestão à frente do órgão. Garcia, que antes ja havia dirigido o SANEP (Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas), fez um relato positivo da gestão no DMAE.

Segundo ele, “dentre as nossa maiores conquistas está o trabalho realizado na educação ambiental com crianças fazendo mudança da cultura”. Ele destacou ainda, que nesse período de dois anos, “diminuímos os alagamentos, aumentamos em 25 mil o numero de serviços de serviços que o DMAE presta a população”. Recordou que “herdamos um débito de mais de 11 mil protocolos e estamos entregando o departamento com menos de mil protocolos abertos.” Para o diretor que está deixando o DMAE, há outros dados a serem comemorados pelo município de Porto Alegre na área atendida pelo órgão:

– Aumentamos o volume de esgoto tratado, diminuímos o numero de extravasamento, melhoramos a nossa eficiência no serviço de agua. Ainda temos intermitência no abastecimento, mas temos 50% menos reclamações de falta de água, com uma produção de 8 milhões de metros cúbicos a menos. Ou seja: conseguimos reduzir a ossa perda de água tratada, melhorar a nossa disponibilidade, e melhorar a nossa distribuição para vencer o desafio do abastecimento de água. Há muitos anos, e e agora no segundo ano estamos vivendo um período de extrema escassez hídrica, pouquíssima chuva com calor muito intenso, e nós temos o verão com menor número de reclamações de fala de agua dos últimos 10 anos. Isso é resultado de trabalho da equipe do DMAE”, destacou.

