Rio Grande do Sul Na Espanha, comitiva gaúcha liderada pelo vice-governador Gabriel Souza participa de eventos sobre inovação eeducação

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Agenda inclui compromissos em Madrid e Barcelona até a sexta-feira. (Foto: Divulgação/Secom)

Uma missão gaúcha liderada pelo vice-governador Gabriel Souza participa de uma série de atividades na Espanha a partir desta terça-feira (6). Na agenda estão previstas, até sexta-feira (9), a participação no South Summit em Madri – um dos maiores eventos internacionais de inovação – e encontros com autoridades em educação na cidade de Barcelona.

Integram a comitiva as secretárias estaduais Simone Stülp (Inovação, Ciência e Tecnologia), Lisiane Lemos (Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade) e Danielle Calazans (Planejamento, Governança e Gestão), juntamente com o colega Vilson Covatti (Turismo). Também participa o secretário-adjunto Alexandre Elmi (Comunicação).

Souza está entre os palestrantes convidados para um painel sobre a parceria entre Estado e os organizadores da South Summit na Espanha para que o evento seja novamente realizado em solo gaúcho, no ano que vem. Em de maio, o governo gaúcho manifestou oficialmente essa intenção, respaldada pelo sucesso das edições brasileiras de 2021 e 2022, ambas em Porto Alegre.

Outros compromissos incluem reuniões com executivos de empresas, a fim de prospectar novos investimentos, bem como encontros com a Embaixada do Brasil e recepção pelo rei Felipe 6º, no Palácio Real da Zarzuela.

Já em Barcelona, a missão gaúcha visitará o chamado “Distrito 22” de Barcelona, uma área transformada em polo de empresas tecnológicas baseadas na inovação. Também conhecerá de perto ações em prol do setor da educação (área definida como prioritária da atual gestão estadual gaúcha), incluindo encontros em uma universidade e uma fundação catalã que atua na área e visitas a uma escola de tempo integral e a uma universidade.

Terça-feira (6)

– Madri: reunião com CEO da IE University (19h-19h30min).

– Madri: coquetel de boas vindas do South Summit Madri (19h30min-21h).

Quarta-feira (7)

– Madri: cerimônia de Abertura Oficial do South Summit Madri (10h-10h40min).

– Madri: visita ao South Summit Madri (10h40min-11h30min).

– Madri: reunião com a presidente da Comunidade de Madrid, Isabel Diaz Ayuzo (18h).

Quinta-feira (8)

– Madri: reunião na Embaixada do Brasil na Espanha (9h-10h30min).

– Madri: visita à IE University (11h-12h15min).

– Madri: audiência com o Rei Filipe VI da Espanha (16h15min-19h).

Sexta-feira (9)

– Barcelona: visita ao Distrito 22 (9h ao meio-dia).

– Barcelona: visita à Fundesplai e Projeto Demà Jovemi (12h30min-14h30min).

(Marcello Campos)

