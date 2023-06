Política Lula e o governador de São Paulo vivem o mesmo problema; saiba qual

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Embora de grupos políticos distintos, presidente e governador enfrentam uma situação política similar no entorno. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), está vivendo o mesmo problema que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois têm dificuldade em deixar claro para seus aliados quem manda no gabinete para liberação de verbas e indicações de cargos.

O impasse no Planalto envolve a atuação dos ministros da Casa Civil, Rui Costa (PT), e das Relações Institucionais, Alexandre Padilha (PT). Deputados e senadores não sabem com quem devem negociar e reclamam que Lula não empoderou nenhum deles, deixando vagas represadas e insatisfação na base no Legislativo.

No Palácio dos Bandeirantes, as queixas vão na mesma direção e envolvem os secretários de Governo, Gilberto Kassab (PSD), e da Casa Civil, Arthur Lima (sem partido), que, ainda por cima, disputam para ver quem consegue atrair mais prefeitos para seu grupo político, até mesmo de pequenas cidades, sem grande relevância eleitoral.

“O gabinete deles mais parece comitê eleitoral”, reclama um dos prefeitos. Kassab e Lima, que está prestes a se filiar ao PP, tentam atrair políticos para as siglas, de olho nas eleições de 2024. Resultado: Tarcísio também tem problemas na articulação na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). A fidelidade dos aliados só vai ser confirmada mesmo quando a base estiver diante de pautas impopulares.

Tarcísio é definido como um tecnocrata por seus aliados que esperam que ele tome as rédeas da política, dê um basta na disputa entre seus secretários e mostre quem manda no gabinete.

Assessor

A relação de Lula com Tarcísio já esteve melhor. Os dois entraram em rota de colisão nos últimos dias após o Ministério da Justiça exigir a reintegração de Danilo Campetti, assessor especial do governador de São Paulo, ao quadro funcional da Polícia Federal (PF).

Um ofício assinado pelo secretário executivo da pasta, Ricardo Capelli, foi enviado em abril ao gabinete do secretário estadual de Governo, Gilberto Kassab, com o pedido de retorno do servidor às suas funções na corporação. A justificativa foi a falta de efetivo devido à criação de novas diretorias na PF.

Campetti participou da condução coercitiva e da prisão de Lula durante a Operação Lava-Jato e o escoltou, em 2019, quando o petista teve liberdade provisória concedida para ir ao velório do neto.

Naquele ano, a participação do agente nas operações gerou revolta entre a militância do PT por ele ser um apoiador declarado de Jair Bolsonaro nas redes sociais. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann, chegou a entrar com representação na PF e no Ministério Público Federal contra o policial.

Auxiliares de Tarcísio veem tentativa de vingança pessoal por parte do presidente e também acusam Lula de interferir na gestão estadual.

2023-06-05