Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Dados foram divulgados em coletiva realizada no estande da entidade na Expointer, nesta quinta (01). Foto: O Sul Foto: O Sul

O Sicoob SC/RS, presente em mais de 100 municípios do Rio Grande do Sul, está na Expointer com R$ 600 milhões à disposição do produtor rural, com taxas a partir de 5% ao ano e até 10 anos de prazo para pagamento. O estande principal do Sicoob, na entrada do parque, próximo à Ocergs, dispõe de uma equipe capacitada para atender as demandas e também para orientar os cooperados do Sistema, que tem mais de 6,4 milhões de associados em todo o Brasil.

O Sicoob também está presente com um estande dentro do Pavilhão da Agricultura Familiar. “Oferecemos soluções para todos os tamanhos de produção, da agricultura familiar à empresarial”, afirma o presidente do Sicoob SC/RS, Rui Schneider da Silva. “Temos linhas de custeio, investimento, comercialização e industrialização, e garantimos a flexibilidade necessária para contribuir com a competitividade na cadeia produtiva de nossos cooperados”, acrescentou.

Com a participação na Expointer o Sicoob reforça o seu compromisso de estar presente em grande parte dos municípios gaúchos. Até o final de 2022 serão mais 45 agências inauguradas em diferentes cidades, desde a capital até pequenos, médios e grandes municípios em várias regiões do estado. Atualmente o Sicoob possui 125 agências físicas para atendimento presencial em território gaúcho.

O Sicoob está atendendo os cooperados na Expointer com Crédito Rural, Financiamento de Veículos e Máquinas Agrícolas e com uma condição especial dos Consórcios Sicoob – para imóveis, serviços, maquinário e automóveis. No Crédito Rural, entre os recursos subsidiados para a safra 2022/2023 e a utilização de recursos próprios, o Sicoob dispõe de R$ 600 milhões para financiar os cooperados durante o período da feira. “Como costumamos dizer, o Sicoob tem o melhor negócio para o agro, dentro e fora da porteira”, define o gerente de Agronegócios, Rodinei Munaretto.

