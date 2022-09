Expointer Primeira edição do Troféu Destaques do Agro ocorre hoje (01), na 45ª Expointer

Por Redação O Sul | 1 de setembro de 2022

Troféu Destaques do Agro é uma parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul. Foto: Reprodução Foto: Reprodução

Acontece nesta quinta-feira (01), a primeira edição do Troféu Destaques do Agro, uma parceria entre a Rede Pampa e o Banrisul. Seis personalidades serão homenageadas em cinco categorias, que contemplam: práticas ambientais, pesquisa e inovação, agroindústria familiar, técnico especialista e produtor rural.

Os homenageados são selecionados a partir de uma comissão que analisa e busca identificar aqueles contribuem para o fortalecimento do agronegócio gaúcho, através de práticas sustentáveis, inovadoras, capazes de movimentar a economia do setor e gerar emprego e renda. “Existe toda uma gama de observação como um todo que conhece o Rio Grande do Sul de cabo a rabo, de norte a sul de leste a oeste. Então, que conhece cada produtor, conhece cada atividade, e sabe realmente quem são aqueles destaques”, explica Paulo Sérgio Pinto, vice-presidente da Rede Pampa.

Serão selecionados projetos que agreguem valor à produção, práticas que fomentem o aumento da rentabilidade do negócio e exploração de novos nichos de mercados. “Vamos abordar a economia, relacionada a questão produtiva, vamos para a questão de pesquisa, vamos para a questão do pequeno produtor. (…) Vamos pouco a pouco reconhecendo quem faz muito pelo agronegócio do Rio Grande do Sul”, aponta Paulo Sérgio.

A cerimônia acontece a partir das 20h, na Casa da Rede Pampa, no Parque de Exposições Assis Brasil, Expointer, em Esteio, com transmissão ao vivo pelo canal da TV Pampa no YouTube e pela Rádio Liberdade (83,3 FM e 99,7 FM).

