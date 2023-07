Grêmio Na Fonte Nova, Grêmio enfrenta o Bahia pelas quartas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 4 de julho de 2023

O jogo de volta acontece na Arena, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (12) Foto: Portal O Sul O jogo de volta acontece na Arena, na próxima quarta-feira (12). (Foto: Portal O Sul) Foto: Portal O Sul

Após o confronto pelo Brasileirão, no último sábado (01), Bahia e Grêmio se enfrentam pelas quartas de final da Copa do Brasil. A partida de ida acontece nesta terça-feira (04), às 21h, na Arena Fonte Nova. O jogo de volta ocorre na Arena, em Porto Alegre, na próxima quarta-feira (12).

O clube gaúcho chega embalado para o confronto. Atualmente, o Grêmio é o vice-líder do Brasileirão e conseguiu uma vitória diante do Bahia no último final de semana. Com isso, o time de Renato Portaluppi ganha confiança para conseguir mais uma vitória diante dos baianos.

Após duas derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, o Bahia procura uma retomada e tenta fazer isso na Copa do Brasil. O time tem oscilado na Série A e vê a zona de rebaixamento se aproximar. Além disso, quer chegar às semifinais da competição mata-mata pela primeira vez em sua história.

Provável escalação do Grêmio

Gabriel Grando; Bruno Uvini, Bruno Alves e Kannemann; João Pedro, Villasanti, Carballo e Reinaldo; Bitello, Cristaldo e Suárez

Provável escalação do Bahia

Marcos Felipe; Kanu, Vitor Hugo e Rezende; Cicinho, Acevedo, Cauly e Ryan; Ademir, Kayky e Everaldo

Arbitragem

Árbitro: Ramon Abatti Abel (Fifa/SC)

Assistente 1: Bruno Boschilia (Fifa/PR)

Assistente 2: Marcelo Carvalho Van Gasse (SP)

Árbitro de Vídeo (VAR): Rodolpho Toski Marques (VAR/Fifa/PR)

Acompanhe na Rádio Grenal

