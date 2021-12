Esporte Na Fórmula 1, Hamilton vence duelo contra Verstappen, com batida e punição na Arábia Saudita

Por Redação O Sul | 5 de dezembro de 2021

Com triunfo, heptacampeão empata em pontos com rival. (Foto: Getty Images)

Vindo de triunfos no Brasil e Catar, Lewis Hamilton conquistou neste domingo (5) sua terceira vitória consecutiva na reta final da temporada, no GP da Arábia Saudita, em um duelo de tirar o fôlego da primeira até a 50ª volta.

A prova teve vários incidentes e até uma colisão do inglês com Max Verstappen nas diversas disputas que a dupla protagonizou, com o piloto da Mercedes ultrapassando o rival no fim da corrida. Valtteri Bottas completa o pódio, em terceiro.

Com isso, a decisão do título da Fórmula 1 em 2021 vai para a última prova do ano, no GP de Abu Dhabi, já que Hamilton empatou com Verstappen no campeonato de pilotos: os dois somam agora 369,5 pontos.

O Circuito de Jeddah não falhou com as expectativas dos pilotos de ser uma pista feroz, que não perdoa erros: a prova teve três largadas, com quatro pilotos abandonando ainda nas primeiras 20 voltas. O primeiro incidente se deu na 10ª volta, com Mick Schumacher, da Haas. Além dele, Sebastian Vettel, Sergio Pérez, Nikita Mazepin e George Russell também deixaram a corrida.

A disputa foi paralisada por mais de 30 minutos somando as duas bandeiras vermelhas acionadas, além de vários acionamentos do safety car virtual, em incidentes de Yuki Tsunoda e Vettel, e para a remoção de detritos na pista.

A Mercedes chegou a ser beneficiada com o primeiro carro de segurança da prova, que deu a Hamilton e Bottas a vantagem de substituir os pneus médios pelos duros sem grandes consequências na classificação da prova. A RBR, porém, viu o jogo virar com a primeira bandeira vermelha, mantendo Verstappen na liderança herdada após o pit stop do heptacampeão e também fazendo sua troca.

Na segunda relargada, Verstappen tomou a frente do rival por fora da pista e teve que largar da terceira colocação no último reinício da corrida, no qual o piloto da Mercedes ficou cercado pelo adversário e Esteban Ocon e precisou esperar até as últimas voltas para atacar.

A partir da volta 40, não faltaram lances polêmicos nas tentativas de ultrapassagens de Hamilton, com direito a espalhada, batida e punição de 5s para o holandês. Vale destacar que ainda há outro incidente entre os dois a ser investigado após a corrida. A ultrapassagem chave da prova veio no 43º giro.

Para a RBR, que ainda esperava a chance de superar a Mercedes no campeonato de construtores, o abandono de Pérez foi calamitoso, já que a rival alemã pontuou com seus dois pilotos – com Valtteri Bottas na terceira colocação, ultrapassando Esteban Ocon nos últimos metros da volta final. O time alemão lidera o campeonato de pilotos com 587,5 pontos contra 559,5 da rival austríaca.

