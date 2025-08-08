Rio Grande do Sul Na Fronteira-Oeste gaúcha, Uruguaiana e Sant’Ana do Livramento registram queda de 52% nos crimes contra a vida

Livramento é separada da uruguaia Rivera por apenas uma rua de intenso comércio. (Foto: Arquivo/O Sul)

Ambos localizados na Fronteira-Oeste gaúcha, os municípios de Uruguaiana e Sant’Ana do Livramento registraram em 2024 uma queda conunta de 52% nos crimes contra vida – assassinatos, latrocínios (roubo com morte) e feminicídios. Foram 22 casos, contra 46 no ano anterior, de acordo com informação do governo do Rio Grande do Sul.

Os homicídios dolosos (intencionais) tiveram queda de 56%, passando de uma taxa de 20,7 para 9,1 a cada 100 mil habitantes. Além disso, não foram registrados incidentes de latrocínio no ano passado. Já os feminicídios não apresentaram variação, com um caso em 2023 e outro no ano seguinte.

“Indicadores como estes confirmam o destaque do Rio Grande do Sul no Anuário Brasileiro de Segurança Pública 2025, publicado em julho”, enalteceu o governo do Estado ao repercutir os números no site estado.rs.gov.br.

Sant’Ana do Livramento

Separada da cidade uruguaia de Rivera por apenas uma rua e marcada por um intenso comércio binacional, Sant’Ana do Livramento registrou no ano passado uma baixa de 36% nos assaltos a pedestre (85 para 54) e 31% nos casos de abigeato (furto de gado na zona rural), que passaram de 163 para 113. O roubo de celulares baixou 9% no município, com dez ocorrências em 2024.

O decréscimo dos crimes contra a vida são outro ponto a destacar. Não foram registrados latrocínios, feminicídios e lesões corporais seguidas de morte no último ano. Além disso, os homicídios dolosos baixaram 31% (de 16 para 11 ocorrências).

Titular da 12ª Delegacia de Polícia Regional do Interior (DPRI), o delegado Laurence Teixeira disse que a melhora na segurança se deve à dedicação e ao comprometimento de policiais civis, agentes e delegados, além da integração com a Brigada Militar, o Instituto-Geral de Perícias, as polícias Penal, Federal e Rodoviária Federal e os órgãos de segurança uruguaios:

“Destaco também o sucesso do programa ‘RS Seguro’ e a adoção dos protocolos da dissuasão focada, aplicados com êxito em situações pontuais”.

Uruguaiana

Já Urguaiana tem como vizinha a cidade de Libres, na Argentina. A sensação de maior segurança nas ruas do município se justifica, conforme o governo gaúcho. Os homicídios dolosos tiveram uma queda expressiva de 70%, saindo da taxa de 22,6 para 6,6 por 100 mil habitantes.

Outros três pilares fundamentais da segurança em vias públicas exibiram melhora em 2024. Na lista estão os assaltos a pedestre (-40%) e os roubos e furtos de veículo (-38%), bem como os de telefone celular (-50%).

As ocorrências comerciais apresentaram baixa de 62%, com uma taxa média de 12,4 a cada 100 mil habitantes. Em relação aos incidentes em transportes, o município não registrou nenhum caso nos últimos dois anos.

A delegada da 4ª DPRI, Daniela Barbosa de Borba, afirmou que os números são resultado de um trabalho integrado de todos os órgãos de segurança no município. “Estamos seguindo o protocolo com as medidas de enfrentamento ao homicídio e, além disso, apreensões de drogas e ações contra o tráfico estão cada vez mais eficazes”, complementou.

(Marcello Campos)

