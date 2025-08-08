Porto Alegre Prefeito de Porto Alegre pede ao governo do Estado o reforço nas medidas contra a criminalidade

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

No foco da reunião estavam aspectos como o furto de fios e cabos. (Foto: César Lopes/PMPA)

Em reunião nessa sexta-feira (8) com o titular da Secretaria da Segurança Pública do Rio Grande do Sul (SSP-RS), Sandro Caron, o prefeito Sebastião Melo pediu reforço nas ações contra a criminalidade em Porto Alegre. A preocupação tem como foco os furtos de fios e cabos, tráfico de drogas e tomada de empreendimentos habitacionais, dentre outros problemas.

O chefe do Executivo municipal estava acompanhado do secretário de segurança de Porto Alegre, Alexandre Aragon, e do secretário de Habitação e Regularização Fundiária, André Machado. Ele informou que encaminhará ao governo do Estado, na próxima semana, um ofício detalhando prioridades, no âmbito do prosseguimento de ações conjuntas entre as duas instâncias.

“Protocolamos na Câmara de Vereadores [em julho] um projeto de lei que, se aprovado, proibirá o funcionamento de ferros-velhos na Capital, com objetivo de combater a receptação de fios”, acrescentou. “Também tivemos a homologação de novos agentes da Guarda Municipal, e pretendemos qualificar nossas ações em todos os pontos da cidade, assim como já fizemos durante operação no 4° Distrito.”

Caron, por sua vez, frisou que os órgãos estadual e municipal de segurança continuiarão atuando em parceria para garantir maior segurança na cidade. Ele citou a Lei Federal nº 15.181, aprovada pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e que aumenta as punições para furto e roubo de cabos elétricos e de telefonia – as sentenças podem chegar a 15 anos de prisão.

A reunião também contou com a presença do comandante geral da Brigada Militar, Cláudio Feoli, e do chefe da Polícia Civil, delegado Heraldo Chaves Guerreiro. Compareceram, ainda, outras autoridades de segurança de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul.

Vale lembrar que a subtração irregular de fios, bem como qualquer outra situação suspeita, pode ser denunciada à Polícia por qualquer cidadão, mediante sigilo. Em Porto Alegre, as opções incluem o telefone 153 e o aplicativo “156+POA”. A central telefônica funciona 24 horas, a partir do Centro Integrado de Coordenação de Serviços (Ceic-POA), e permite ligações anônimas.

Apreensão recorde

No dia 29 de abril, a prefeitura de Porto Alegre participou de operação da SSP-RS durante a qual foram apreendidas quase 3 toneladas de cabos de energia e telefonia oriundos de empresas dos dois segmentos. Também havia diversas luminárias de iluminação pública da administração municipal – que não são comercializadas.

Trata-se do maior flagrante desse tipo em 2025, ao menos até agora. O material estava em dois depósitos no bairro Restinga (Zona Sul), um dos quais acabou interditado. Ao menos dois suspeitos foram conduzidos à 2ª Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

(Marcello Campos)

