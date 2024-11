Colunistas Na Índia, deputado Gustavo Victorino apresenta economia gaúcha para investidores

Por Flavio Pereira | 9 de novembro de 2024

Deputado Gustavo Victorino falou na Confederação da Indústria da Índia Foto: Divulgação Deputado Gustavo Victorino falou na Confederação da Indústria da Índia. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Presidente da Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo, o deputado Gustavo Victorino palestrou na sexta-feira (8) na Confederação da Indústria da Índia, a mais importante entidade empresarial do país asiático, sediada em Nova Déli.

Na oportunidade, o parlamentar apresentou aos empresários – que atuam no setor de importação e exportação – as potencialidades econômicas e de investimentos no Rio Grande do Sul. “A economia indiana está dominando a Ásia e nosso interesse é exportar nossos produtos e importar principalmente tecnologia”, informou Victorino.

Em reunião na Embaixada do Brasil na Índia, com a presença de ministros e representantes de outros países, a delegação gaúcha obteve a garantia de que o Rio Grande do Sul terá um espaço especial na comercialização, produção, desenvolvimento e, principalmente, intercâmbio de conhecimento.

A delegação gaúcha na Índia também manteve contatos com bancos de investimentos, setor do agronegócio, entre outros, com foco em novas parcerias e ampliação do mercado do Rio grande do Sul.

