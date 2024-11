Cláudio Humberto Dantas diz que não sabia de salão no TCU que preside

Por Cláudio Humberto | 9 de novembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











(Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

A boa notícia é que Bruno Dantas, presidente do Tribunal de Contas da União (TCU), revogou a contratação de serviços de salão de beleza em sua sede, previsto até 2034, incluindo “depilação íntima de contorno” e massagens relaxantes, tudo em pleno horário de trabalho. A notícia preocupante foi Dantas admitir que não sabe o que acontece no tribunal que preside, afirmando em seu despacho haver tomando conhecimento da bizarrice “pela imprensa”, ou seja, lendo esta coluna.

Por isso mesmo?

Apesar da revogação, não se sabe se o chefe do TCU irá apurar responsabilidades ou empurrar o caso para debaixo do seu tapete persa.

Reputação afetada

A denúncia repercutiu em todo o País, por essa razão o presidente do TCU achou melhor tirar o bode da sala. Mas o estrago estava feito.

Absurdo tem precedente

O TCU tentou relativizar alegando, como se fosse aceitável, que o salão funcionou até a pandemia, bancado pelo contribuinte feito de otário.

Hora de trabalho

Também alegou que suas excelências pagariam pelos serviços, como se não fossem pagos para trabalhar e não para “depilar o contorno” e etc.

Governo Lula só gasta: R$ 1,5 bilhão em viagens

Enquanto Lula (PT) reluta em cortar gastos, contrariando todas as expectativas e recomendações, seu governo continua torrando dinheiro em viagens como se não houvesse amanhã. Sem contabilizar gastos do próprio presidente e seus 40 ministros, além da primeira-dama, que só usam aeronaves da Força Aérea Brasileira, segundo dados do Portal da Transparência o governo já torrou R$ 1,5 bilhão este ano em passagens aéreas e diárias de funcionários entre janeiro e o início de novembro.

Anota

Somente em diárias os funcionários do governo embolsaram R$ 928 milhões até agora, em 2024. Suas passagens, R$ 550 milhões.

Dobra a meta

O governo Lula 3 já havia superado o recorde histórico de gastos com viagens em 2023, consumindo R$ 2,3 bilhões dos impostos recolhidos.

Olho no recorde

O ano de 2024 já é o segundo ano com o maior valor gasto com viagens na série histórica do Portal da Transparência. E ainda nem acabou.

Aritmética simples

Na eleição para presidente da Câmara, os partidos que não oficializaram apoio a Hugo Motta (Rep-PB) têm apenas 135 votos: União Brasil, PSD, Psol, Rede, Avante, PRD e Novo. Mas o União está louco para aderir.

Conta de somar

Partidos de 44 senadores já apoiam o retorno de Davi Alcolumbre (União-AP) à Presidência do Senado, em 2025. O PL, maior partido de oposição, deve ficar com a vice-presidência, com Eduardo Gomes (TO).

Futum de carteirinha

Convite de filiação do PT repercutiu nas redes, mas não exatamente como o partido esperava. A turma não perdoou, choveram comentários sobre os “requisitos” como “ter ficha criminal” e “não gostar de banho”.

Lacradores derrotados

Como no Brasil, quase todo o eleitorado americano se moveu para a direita. Segundo o Financial Times, o Partido Republicano de Donald Trump ganhou terreno em 49 dos 50 estados, na eleição para presidente.

Golpistas fora

O nome do escritório de advocacia do governador Ibaneis Rocha (DF) foi usado em golpe do falso advogado. A Polícia Civil do DF deu uma dura na gangue, de outro Estado. “Bandido aqui não se cria”, garante Ibaneis.

Para inglês ver

O deputado Delegado Palumbo (SP) descreveu como “perfumaria” a reunião de governadores com Lula no Palácio do Planalto sobre segurança pública. Que só agradou olfato de criminosos, faltou dizer.

Mulher sem festa

A lacrolândia ignorou a escolha de Susan Wiles para chefe de gabinete de Donald Trump. É a primeira mulher no cargo, considerado o segundo mais poderoso dos Estados Unidos, bem à frente do vice-presidente.

Mudança sísmica

Elon Musk comemorou a audiência do X após a eleição nos EUA. A rede atingiu a maior audiência da História, enquanto os principais canais de notícias americanos (ABC, CBS e NBC) estão no menor nível histórico.

Pensando bem…

…adepto do contorno ao corte de gastos, o TCU já merece o titulo de Monumento à Inutilidade.

PODER SEM PUDOR

Quem canta não mama

Poucos dias depois da posse na Presidência da República, Jânio Quadros recebeu em audiência os integrantes de um coral. Eles queriam ajuda do governo nas despesas de uma excursão pela Europa. Jânio descartou fazendo uma alegação curiosa: “Não estamos conseguindo ajudar os que choram, quanto mais os que cantam!…”

Com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Instagram: @diariodopoder

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Cláudio Humberto

https://www.osul.com.br/dantas-diz-que-nao-sabia-de-salao-no-tcu-que-preside/

Dantas diz que não sabia de salão no TCU que preside

2024-11-09