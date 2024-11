Bruno Laux Panorama Político

Por Bruno Laux | 9 de novembro de 2024

Ao comentar sobre a possibilidade de tentar a reeleição ao Planalto, Lula afirmou nesta semana que está “pronto para enfrentar a extrema-direita”. (Foto: Ricardo Stuckert/PR)

Pronto para 2026

Ao comentar sobre a possibilidade de tentar a reeleição ao Planalto, Lula afirmou nesta semana que está “pronto para enfrentar a extrema-direita”, mas que espera não ser necessário se candidatar. O chefe do Executivo destaca que deve “deixar para pensar 2026 em 2026”, mas adianta que pode concorrer se não houver candidato apto a enfrentar a oposição.

Pronto para 2026 II

Do outro lado do cenário político, o ex-presidente Jair Bolsonaro tornou a declarar nesta semana que não há nomes na direita, senão o dele mesmo, para concorrer à Presidência em 2026. O ex-mandatário se autoproclama líder “incontestável” do espectro no país e reconhece a possibilidade de outro nome para o posto somente após a sua morte.

Tramitação estagnada

Segue parada na mesa do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), a proposta de comissão especial articulada pelo deputado para debater o projeto de lei que sugere anistia aos condenados por envolvimento no 8 de Janeiro. Até o momento, não há previsão de quando o chefe parlamentar pautará a instalação do colegiado, uma vez que ele ainda não oficiou as lideranças partidárias para que indiquem seus representantes ao grupo.

Impaciência da oposição

A demora de Arthur Lira em avançar com a comissão que debaterá o PL da Anistia tem causado irritação entre parlamentares bolsonaristas mais radicais em atuação no Congresso. Apesar da impaciência, o presidente da Câmara garantiu a lideranças da oposição que deve pautar a discussão da proposta antes de encerrar seu mandato à frente da Casa.

Plano Safra

O Ministério do Desenvolvimento Agrário divulgou nesta sexta-feira que mais de R$ 29,5 bilhões foram acessados por produtores nos primeiros quatro meses do Plano Safra da Agricultura Familiar 2024/2025. A pasta pontua que, até o momento, a edição do programa executou ao menos 677,9 mil operações de financiamento para agricultores familiares, agroindústrias e cooperativas do país.

Inovação na Abin

O governo federal assinou nesta semana a declaração de reconhecimento da Agência Brasileira de Inteligência como uma Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação. A designação visa garantir à entidade maior agilidade nas ações para segurança cibernética, desenvolvimento de tecnologias de comunicação e segurança da sociedade e do Estado.

Apoio nos ares

O conjunto de medidas articulado pelo governo federal para auxiliar as companhias aéreas do país deve ficar pronto até o início de 2025, conforme sinalizou o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho. Com R$4 bilhões previstos até o momento, o pacote de auxílio deve contar com recursos do Fundo Nacional da Aviação Civil para a concessão de empréstimos a empresas do ramo através do BNDES.

Cerimônia ecumênica

O presidente Lula reuniu um grupo de religiosos nesta sexta-feira, no Palácio do Planalto, para uma cerimônia em alusão ao aniversário de cinco anos de sua soltura da prisão em Curitiba. O ato ecumênico reuniu lideranças de diferentes vertentes que visitaram o chefe do Executivo ao longo dos 580 dias em que esteve detido na capital paranaense.

GM no RS

O senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) recebeu nesta sexta-feira, em Porto Alegre, o diretor de relações governamentais da General Motors do Brasil, Adriano Barros. A reunião foi pautada por questões relacionadas ao desenvolvimento econômico do RS, com foco especial nos investimentos da companhia e no debate do imposto seletivo proposto no texto da reforma tributária, em Brasília.

Monitoramento do ar

A Fundação Estadual de Proteção Ambiental, vinculada à Secretaria do Meio Ambiente do RS, entregou nesta sexta-feira a nova estação de monitoramento da qualidade do ar instalada em Porto Alegre. Contratado emergencialmente pelo período de seis meses, o equipamento deve fornecer dados em tempo real, a partir da próxima semana, que serão divulgados periodicamente através do Boletim Diário da Qualidade do Ar, pela Fepam.

Hidrometeorologia em foco

O governo gaúcho instalou também nesta sexta-feira a estação Cais Mauá C6, em Porto Alegre, que atuará no monitoramento hidrometeorológico do RS. A plataforma deve viabilizar a continuidade do acompanhamento de dados históricos, como o nível das águas do lago Guaíba e as precipitações atmosféricas na região, auxiliando na gestão de recursos hídricos e na prevenção de desastres naturais.

Ensino integral

O RS passará a contar com quase 300 unidades de instituições escolares com Ensino Médio em Tempo Integral a partir de 2025. O governador Eduardo Leite confirmou nesta sexta-feira a expansão da modalidade educacional para 90 novas instituições da rede pública, distribuídas entre 68 municípios gaúchos.

Capacitação penitenciária

O Núcleo de Inteligência do MPRS promoveu nesta semana, em parceria com a Escola do Serviço Penitenciário, o workshop “Cadeia de Custódia e Apreensão de Equipamentos Eletrônicos”. A capacitação visa qualificar e orientar integrantes da Polícia Penal do Estado para operações do gênero, frente ao crescente número de apreensões de dispositivos móveis e mídias eletrônicas em ações do Ministério Público.

Lixeiras nas praças

Segue em tramitação na Câmara de Porto Alegre a proposta legislativa do vereador Erick Dênil (PCdoB) que obriga a instalação de lixeiras de descarte seletivo nas praças públicas do município. O projeto sugere a adoção dos equipamentos como forma de contribuir com a coleta seletiva na Capital, além de manter “a ordem e a higiene” nos espaços públicos de lazer.

Jogos indígenas

A Aldeia Fág Nhin, no bairro Lomba do Pinheiro, em Porto Alegre, recebe neste sábado uma nova edição dos Jogos Culturais Indígenas. Realizado pela comunidade local com apoio da prefeitura, o evento reúne atletas da Capital e da Região Metropolitana em uma competição cultural que conta com sete modalidades esportivas.

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul.

O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

