Por Flavio Pereira | 9 de novembro de 2024

Líder da bancada do MDB considera que o partido já tem um candidato natural para a disputa do governo do Estado. (Foto: Divulgação/Raul Pereira/Agência ALRS)

Esta coluna reflete a opinião de quem a assina e não do Jornal O Sul. O Jornal O Sul adota os princípios editorias de pluralismo, apartidarismo, jornalismo crítico e independência.

Líder da bancada do MDB na Assembleia Legislativa, o deputado Edivilson Brum disse ontem, comentando análise do colunista, que em relação à sucessão do governador Eduardo Leite em 2026, “nada mudou”.

Brum comentou que, “em relação à sucessão de Leite em 2026, nada mudou, o candidato natural do MDB continua sendo o Gabriel Souza.”

A expectativa da vinda para o governo, de ex-prefeitos tucanos – Paula Mascarenhas de Pelotas e Jorge Pozzobon, de Santa Maria – também foi avaliada pelo líder do MDB. Para ele, “a vinda dos ex-prefeitos do PSDB é saudada por lideranças emedebistas, o que, naturalmente também deverá ocorrer com ex-prefeitos do MDB e isso fortalecerá as nominatas para Deputado Federal e Estadual de ambos partidos, aliás o mesmo deverá ocorrer em relação a todos partidos que compõe a base do governo.” Segundo Brum, “o resto são apenas especulações”.

TCU revoga contrato para serviços de massagem e depilação intima para servidores e ministros

Depois que o jornalista Claudio Humberto denunciou ontem a escandalosa contratação pelo Tribunal de Contas da União, de um salão de beleza para prestar aos servidores e ministros, serviços de massagem relaxante, depilação íntima do contorno, aplicação de tintura, etc, o ministro Dantas revogou a medida. O presidente do TCU, ministro Bruno Dantas despachou o documento 077.090.035-7 determinando “a imediata revogação”.

Governador nomeia mulher para vaga no Tribunal de Justiça Militar

Terminou o suspense em torno da escolha de quem vai ocupar a vaga de Fernando Lemos no Tribunal de Justiça Militar (TJM-RS). O governador Eduardo Leite escolheu nesta sexta-feira (8) a advogada Gabriela John dos Santos Lopes, para a vaga de Fernando Lemos no Tribunal de Justiça Militar (TJM-RS). Antes, em dezembro do ano passado, a procuradora Fabiana Barth foi nomeada para Desembargadora no Tribunal de Justiça.

Escolha de Idenir Cechin sacrificou sua campanha à reeleição

Líder do Governo de Sebastião Melo, o vereador Idenir Cechin precisou fazer uma escolha no ano eleitoral de 2024: entre ser o líder do governo ou o candidato à reeleição, Cechin optou por dar dedicação exclusiva à tarefa de apagar incêndios e crises, onde se incluíram até mesmo inúmeras intervenções para conter o “fogo amigo” vindo da própria base na Câmara. O preço dessa escolha foi a não reeleição: ficou na segunda suplência. Como a opção de priorizar o trabalho como líder do governo foi feita de forma consciente, Cechin tem dito que está tranquilo: “Cumpri com o meu compromisso assumido, embora sacrificando minha campanha à reeleição”. Personagem importante no tabuleiro politico, Idenir Cechin continuará sendo interlocutor constante do prefeito Sebastião Melo.

Pedágio e dragagem na Lagoa dos Patos

O presidente da FIERGS, a Federação das Industrias do Estado, Claudio Bier, revela que empresários preocupados com as dificuldades de navegabilidade para acesso a Porto Alegre, pretendem propor ao governador Eduardo Leite, um modelo de privatização da Lagoa dos Patos. O projeto, em elaboração, prevê que a iniciativa privada assumiria a gestão da Lagoa dos Patos. O projeto incluiria o pedagiamento da Lagoa, privatizando a dragagem e a navegação. Seria a forma de evitar o caos que já começa a emitir sinais, com os constantes encalhes de embarcações na região.

Tratativas para a criação do Polo Industrial de Novo Hamburgo

A promessa de campanha para criação do Polo Industrial de Novo Hamburgo começa a ser executada com a busca de um de investimento de R$ 100 milhões em nova fábrica de colchões com expectativa de gerar 600 empregos diretos. O Deputado Estadual Delegado Rodrigo Zucco (Republicanos) o Deputado Federal Zucco (PL) deram inicio a essa articulação. A iniciativa marca um passo importante para a criação de um novo Polo Industrial de Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos. O investimento para a instalação da fábrica do Grupo K1, detentor da marca Kappesberg. O encontro ocorreu na quinta-feira (7), na sede da empresa em Tupandi, no Vale do Caí. Os diretores Carlos Soltz e Celso Theisen, do Grupo K1, se reuniram com o Deputado Delegado Zucco, com o Deputado Federal Zucco e o Prefeito eleito de Novo Hamburgo, Gustavo Finck (PP).

2024-11-09