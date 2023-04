Mundo Na missa de Páscoa, papa condena violência no Oriente Médio, repressão na Nicarágua e pobreza no Haiti

Por Redação O Sul | 9 de abril de 2023

Além de condenar a nova espiral de violência no Oriente Médio, Francisco também fez um novo apelo pela paz na Ucrânia. (Foto: Reprodução)

O papa Francisco expressou neste domingo (9), durante a missa de Páscoa, sua “profunda preocupação” com a violência no Oriente Médio, a repressão política na Nicarágua e a pobreza no Haiti.

A violência em Jerusalém e nos arredores esta semana “ameaçam o desejado desejado clima de confiança e respeito recíproco, necessário para retomar o diálogo entre israelenses e palestinos”, declarou o papa durante a tradicional bênção “Urbi et Orbi” (à cidade e ao mundo) na praça São Pedro do Vaticano.

As declarações de Francisco se referiram à nova espiral de violência que começou após a intervenção da polícia israelense na mesquita de Al-Aqsa, em Jerusalém, na quarta-feira (5), que retirou fiéis palestinos em pleno período de festas religiosas – Ramadã muçulmano e Páscoa judaica.

O papa, que foi internado na última semana por um surte do bronquite e cancelou participação em uma procissão na Sexta-Feira Santa, apresentava bom estado de saúde.

Haiti e Nicarágua

Durante a bênção, Francisco também falou sobre o Haiti, que “está sofrendo há vários anos uma grave crise sociopolítica e humanitária” e reconheceu os esforços da comunidade internacional para buscar uma solução aos “problemas que afligem esta população”.

Francisco também citou a Nicarágua — onde o governo de Daniel Ortega vem batendo de frente com a Igreja Católica e cancelou as celebrações de Páscoa.

Ao falar do país latino-americano, o pontífice enviou uma mensagem às “comunidades cristãs” que celebram a Páscoa “em circunstâncias particulares” e recordou “aqueles que estão impedidos de professar livre e publicamente sua fé”.

Guerra na Ucrânia

A guerra na Ucrânia também voltou a ser foco da mensagem do papa Francisco. Em sua bênção, o pontífice pediu “ajuda ao amado povo ucraniano” e “luz” sobre o povo russo.

“Ajude o amado povo ucraniano no caminho até a paz e infunda a luz da Páscoa sobre o povo russo. Conforte os feridos e aqueles que perderam seus entes queridos na guerra e faça com que os prisioneiros possam voltar sãos e salvos para suas famílias”, disse o papa.

Na cerimônia de Via Crucis (que se refere ao trajeto percorrido por Jesus carregando a cruz) de sexta-feira (7) — à qual o papa não foi para se proteger do clima frio —, o Vaticano incluiu uma mensagem escrita por um jovem ucraniano e outra de um russo em uma das 14 estações do percurso.

O ucraniano recordou o exílio da família e o recrutamento do pai, enquanto o russo mencionou um “sentimento de culpa” e lamentou a perda do irmão, morto em batalha, embora o gesto tenha sido contestado pela embaixada da Ucrânia perante a Santa Sé por “igualar” os dois países.

Na missa de Páscoa, papa condena violência no Oriente Médio, repressão na Nicarágua e pobreza no Haiti

2023-04-09