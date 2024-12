Rio Grande do Sul Na primeira semana da Operação Verão, é esperada a passagem de mais de 340 mil veículos pela Freeway

Por Redação O Sul | 18 de dezembro de 2024

Durante esta semana, os dias e horários com fluxo mais tranquilo devem ser nesta quinta (19) antes das 18h e sexta (20), antes das 8h e após as 20h. (Foto: Divulgação/CCR Via Sul)

Para esta primeira semana de Operação Verão, entre os dias 20 e 25, período de movimentação do Natal, é esperado um tráfego de quase 1,2 milhão de motoristas, sendo mais de 345 mil pela Freeway.

Na saída para o litoral, nesta sexta (20), já será possível perceber aumento no fluxo da rodovia com tráfego total esperado para o dia de 45 mil veículos. No sábado (21), esse índice sobe para 46 mil. Para o domingo, segunda e terça (22, 23 e 24), é esperada uma redução para cerca de 20 mil condutores por dia trafegando pela Freeway. Já no Natal (25), novo aumento no índice, que não deve ultrapassar os 45 mil veículos.

No sentido contrário, rumo à região metropolitana, são previstas quase 30 mil pessoas para esta sexta e outras 30 mil no sábado. No domingo, segunda e terça, o total não deve superar os 20 mil condutores. Contudo, no dia de Natal deve haver novo aumento no fluxo com algo em torno de 36 mil automóveis.

A estimativa da CCR Via Sul também contempla a BR-386, onde o fluxo total entre os cinco dias não deve ultrapassar os 155 mil veículos. Segundo a estimativa da empresa, cerca de 80 mil motoristas seguirão em direção ao interior do RS, enquanto outros 75 mil seguirão em direção à capital gaúcha.

Melhores horários

Quando a possível, a CCR reforça aos motoristas para que programem sua viagem de maneira a trafegar nos horários de fluxo mais calmo. Durante esta semana, os dias e horários com fluxo mais tranquilo devem ser nesta quinta (19) antes das 18h e sexta, antes das 8h e após as 20h. No sábado, o melhor período será a partir das 13h e, no domingo, a partir do meio-dia. Segunda e terça devem apresentar trânsito normal ao longo do dia. Já no dia 25 melhor período para trafegar será antes das 15h.

Acostamento

Visando garantir a segurança dos motoristas que utilizam a Freeway, não está prevista a liberação do acostamento, mesmo durante os períodos de fluxo mais intenso. A medida, entretanto, poderá ser avaliada pela CCR junto aos órgãos competentes (PRF e ANTT), como recurso extraordinário e em casos excepcionais. Nesses casos, a liberação dos trechos só se dará, exclusivamente, quando do acionamento dos piscantes amarelos dispostos ao longo da rodovia.

Ao trafegar pelo acostamento, a velocidade máxima é de 70 km/h e não é permitido o trânsito de caminhões.

A CCR ViaSul salienta que trafegar pelo acostamento quando o mesmo não estiver liberado é infração gravíssima do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), gerando 7 pontos na CNH e multa de R$ 880,41.

