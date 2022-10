Rio Grande do Sul Na região Sul do Estado, Cristal atinge a meta de vacinação contra a pólio

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O município atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite nas crianças de 1 a 4 anos, aplicando 448 doses do imunizante desde o início da campanha Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil o município atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite nas crianças de 1 a 4 anos, aplicando 448 doses do imunizante desde o início da campanha (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil) Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com auxílio dos agentes comunitários de saúde das quatro unidades de Estratégia de Saúde da Família de Cristal o município do Sul do Estado atingiu a meta de vacinação contra a poliomielite nas crianças de 1 a 4 anos, aplicando 448 doses do imunizante desde o início da campanha, em 8 de agosto, até sexta-feira (30).

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Tiago Huber Martins, a procura pela vacinação foi baixa no início, incentivando o município a fazer uma busca ativa pelas crianças que deveriam receber a gotinha. “Podemos localizar cada criança por meio do prontuário eletrônico. A partir disso, conseguimos quase 100% da cobertura vacinal aqui em Cristal”, explicou.

Em Camaquã, também está sendo utilizada a estratégia de locomover os agentes comunitários de saúde de casa em casa, buscando as pessoas na faixa etária da vacinação, e ainda, realizando a vacinação nas escolas de Educação Infantil.

“Aproveitamos a oportunidade para vacinar contra outras doenças, nos casos em que as crianças apresentavam atraso na caderneta”, explicou a enfermeira Daniele dos Santos de Souza.

Ela conta que, na primeira fase da campanha, antes da prorrogação, o índice atingido foi muito baixo, cerca de 24% do público-alvo estimado em 3.268 crianças no município. Na sexta-feira (30), Camaquã apresentava 71% de cobertura vacinal da campanha. Segundo Daniele, todos os profissionais de saúde de Camaquã estão empenhados para atingir a meta de 95%.

Prorrogação da campanha no RS até 22 de outubro

Na semana passada, devido às baixas coberturas vacinais, a Secretaria da Saúde (SES) decidiu prorrogar até 22 de outubro, no território gaúcho, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite para crianças de um a quatro anos e multivacinação para atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.

Esquema da campanha contra pólio e de multivacinação:

• Abaixo de 1 ano de idade: só faz vacina se tiver alguma em atraso.

• Entre 1 e 4 anos: faz vacina da pólio (gotinha) e outras se tiver alguma em atraso.

• Dos 5 aos 14 anos: só faz vacina se tiver alguma em atraso.

O PNI (Programa Nacional de Imunizações) alerta sobre a importância e o benefício da vacinação, para evitar a reintrodução do vírus da poliomielite, uma vez que o Brasil recebeu o certificado de eliminação da doença em 1994.

Multivacinação

Para a campanha de multivacinação, as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (vacina inativada poliomielite), VRH (vacina rotavírus humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (vacina oral poliomielite), febre amarela, tríplice viral (sarampo, rubéola, caxumba), tetraviral (sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (papilomavírus humano).

Aos adolescentes, estarão disponíveis as vacinas HPV, dT (dupla adulto), febre amarela, tríplice viral, hepatite B, dTpa e meningocócica ACWY (conjugada).

As campanhas de vacinação podem coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento, de acordo com o calendário do esquema da criança ou adolescente. As vacinas Covid-19 podem ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional na população a partir de três anos de idade.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul