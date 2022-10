Rio Grande do Sul Alvorada é destaque no Rio Grande do Sul em programa de controle da Tuberculose

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2022

Certificado foi entregue durante a reunião de Coordenadores de Programa de Tuberculose realizada pelo Ministério da Saúde Foto: Divulgação Foto: Divulgação

O PMCT (Programa Municipal de Controle da Tuberculose) recebeu no último dia 15 o Certificado de “Menção Honrosa” por atingir as metas por “Contatos Examinados de Casos Novos de Tuberculose Pulmonar com Confirmação Laboratorial” e também a “Realização do Exame de Cultura Entre os Casos de Retratamento” durante o ano de 2021.

A entrega foi durante a reunião de Coordenadores de Programa de Tuberculose realizada pelo Ministério da Saúde. Alvorada foi o único município a atingir as metas pactuadas no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o PMCT incentivou os profissionais e equipes a seguirem se desenvolvendo.

O Serviço de Tisiologia fica na Rua Ceará, 35, junto à UBS (Unidade Básica de Saúde) Maringá e funciona de segunda a sexta-feira, das 8h as 12h e das 13h as 17h.

