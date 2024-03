Grêmio Na reta final da preparação para estreia no Brasileirão, Gurias Gremistas iniciam semana de treinos

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Tricolor trabalha focado no duelo com o Corinthians para a estreia pelo Nacional Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA Foto: Morgana Schuh/Grêmio FBPA

A manhã desta terça-feira (12) marcou a reapresentação das Gurias Gremistas, para o início dos treinamentos da semana, que antecede a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro A1.

O Grêmio entra em campo na próxima segunda-feira, 18 de março, no Centro de Treinamento Presidente Hélio Dourado, em Eldorado do Sul, diante do Corinthians, no jogo de estreia na temporada pelo Nacional.

Depois da última segunda dedicada ao descanso regenerativo, o plantel realizou um trabalho na manhã de hoje, intensificando a parte física. Em campo, o preparador Thales Medeiros orientou um treinamento de força e condicionamento. Já na segunda parte, a comandante Thaissan Passos conduziu um treino técnico, de posse de bola, com situações de jogo.

A semana das Gurias Gremistas conta com uma rotina forte de atividades programadas para turnos únicos, que se estendem até o domingo, dia do fechamento dos trabalhos. O duelo com o Corinthians, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, está previsto para acontecer às 20h.

2024-03-12