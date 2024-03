Grêmio Grêmio abre semana de treinamentos com foco na parte física

Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Compartilhe esta notícia:











Tricolor enfrentará o Caxias neste sábado no primeiro jogo da semifinal Foto: Lucas Uebel/Grêmio Tricolor enfrentará o Caxias neste sábado no primeiro jogo da semifinal Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A equipe do Grêmio abriu a semana de treinamentos na manhã desta terça-feira (12), iniciando a preparação para o primeiro confronto diante do Caxias, sábado (16), em Caxias do Sul. A fase semifinal do Campeonato Gaúcho contará com jogos de ida e volta. Os trabalhos no Centro de Treinamentos Luiz Carvalho apresentaram um foco especial na parte física.

O preparador físico Mário Pereira montou um circuito com equipamentos no gramado do CT. Movimentação em exercícios de força com foco nos membros inferiores. Além da elevação de pesos em movimentos de agachamento com barra e alteres, os jogadores também atuaram em corridas orientadas.

Logo depois, sob comando do técnico Renato Portaluppi e sua comissão técnica, os atletas participaram de um treino tático em campo reduzido com finalização no gol, exigindo bastante dos goleiros gremistas.

O Grêmio retorna aos trabalhos na manhã desta quarta-feira (13), às 10h.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/gremio-abre-semana-de-treinamentos-com-foco-na-parte-fisica/

Grêmio abre semana de treinamentos com foco na parte física

2024-03-12