Por Redação O Sul | 12 de março de 2024

Partida ocorre em Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (13), às 20h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter tem mais um duelo decisivo pela frente. Agora, o time foca todas as suas forças no confronto com o Nova Iguaçu, nesta quarta-feira (13), às 20h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília, pela segunda fase da Copa do Brasil.

A preparação para a partida chegou ao fim na manhã desta terça-feira (12) no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. O treinador Eduardo Coudet comandou trabalhos fechados, optando pela privacidade para realizar os últimos ajustes no time que colocará em campo na capital brasileira. Entre reforços apresentados nas últimas semanas e jogadores que voltam de lesão, o comandante pode ter novidades à disposição.

Na primeira fase da competição nacional, a equipe eliminou o ASA de Arapiraca, também fora de casa. Lembrando que nessa fase do torneio, o duelo é decidido em jogo único. Em caso de empate, a decisão da vaga vai para os pênaltis.

2024-03-12