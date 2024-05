Grêmio Técnico Renato Portaluppi revela que Grêmio negocia contratação do zagueiro Rodrigo Caio

Em entrevista, técnico gremista destacou admiração pelo zagueiro em meio a debate sobre defesa do Grêmio na temporada

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, participou do programa Boleiragem, do SporTV, nesta segunda-feira (20) e revelou uma negociação entre o Tricolor e o zagueiro Rodrigo Caio, ex-Flamengo que está sem clube desde dezembro do ano passado.

O treinador gremista destacou que torce para um acerto entre o clube e o jogador, revelando sua admiração pelo estilo de Caio.

“Vou te dar um nome em primeira mão que nem deveria. Estou torcendo muito, muito, para que a gente traga esse jogador. Já estamos conversando com ele, conversei com ele durante uns 40 minutos para saber se ele estava a fim, qual era a condição dele. É um profissional de alto nível, o cara joga muito. É o Rodrigo Caio”, disse Renato na entrevista.

“É um cara que é novo, teve o problema no joelho, mas já está treinando por conta própria. Está bem, tenho conversado com ele. Vamos ver. Joga muito. Com certeza vai acrescentar muito ao nosso grupo. É um cara experiente, temos três competições dificílimas pela frente. Não vai jogar todos os jogos, se vier. Mas pode ter certeza que, quando jogar… Ele é muito alto nível”, continuou o técnico.

Atualmente, Kannemann, Rodrigo Ely, Gustavo Martins e Natã atuam como zagueiros aptos no elenco gremista. Já Geromel está em recuperação de uma recente cirurgia no braço e tem contrato com o Tricolor até o fim do ano. Após a saída do goleiro Cássio do Corinthians, o ídolo gremista se tornou o jogador há mais tempo atuando em um único clube de futebol brasileiro. Geromel está no Grêmio há mais de 10 anos.

