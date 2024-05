Inter Meia Gabi Morais é o novo reforço das Gurias Coloradas

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Jogadora já atuou em clubes da Europa e dos Estados Unidos Foto: Divulgação/Internacional Jogadora já atuou em clubes da Europa e dos Estados Unidos (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

A equipe feminina do Inter conta com um novo reforço para a temporada. A meio-campista Gabi Morais assinou com as Gurias Coloradas até o final deste ano. A atleta chega ao clube após duas temporadas no Corinthians.

Aos 30 anos, Gabi já atuou em diversas equipes no futebol nacional e no exterior. Sua trajetória esportiva começou no futsal, mas foi no futebol de campo onde consolidou sua carreira. A jogadora conta com passagens por Avaí-Kindermann, São José-SP, Caucaia-CE, Centro Olímpico e Corinthians, além de clubes da Europa e dos Estados Unidos. Entre as suas características estão o desarme e a armação de jogadas rápidas, utilizando bom passe.

Gabi Morais também atuou pela Seleção Brasileira Sub-20, quando disputou a Copa do Mundo de 2014. A meia também possui convocações pela Seleção Brasileira profissional.

