Rio Grande do Sul Shopping deve ser usado para embarque em voos de Canoas e passageiro deverá levar mala em ônibus

Por Redação O Sul | 21 de maio de 2024

Compartilhe esta notícia:











ParkShopping Canoas – que fica a cerca de 4 km da Base Aérea – vai receber os passageiros, onde farão o check in, passarão pelos procedimentos de segurança Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um shopping center será usado como terminal de passageiros dos voos da malha aérea emergencial que usará a Base Aérea de Canoas, na Região Metropolitana. O local foi escolhido de comum acordo entre autoridades aeroportuárias, operadora do Aeroporto de Porto Alegre e as companhias aéreas.

O ParkShopping Canoas – que fica a cerca de 4 km da Base Aérea – vai receber os passageiros, onde farão o check in e passarão pelos procedimentos de segurança.

A partir desse momento, os passageiros entram na área de embarque – que deverá ser totalmente segregada do restante do shopping. Todo esse procedimento deve ocorrer no térreo do edifício.

Em seguida, embarcam em um ônibus que deve fazer o trajeto até a Base Aérea em cerca de 10 minutos. É provável que os passageiros tenham de levar suas próprias malas – inclusive as despachadas – até a porta da aeronave, onde a bagagem será acomodada no porão do avião por funcionários da Fraport, a operadora do aeroporto de Porto Alegre.

Detalhes da operação ainda precisam ser decididos e anunciados, mas executivos do setor aéreo ressaltam que a operação é emergencial e os passageiros estarão sujeitos a procedimentos que não acontecem em outros terminais. “Será muito menos confortável que embarcar em um aeroporto”, disse um deles.

A Fraport deve fazer obras de adaptação do local, além da instalação dos equipamentos necessários para o check in dos passageiros – como balcões de atendimento e balanças para a bagagem. Também deverão ser instalados os equipamentos de segurança, como os pórticos de detecção de metais e aparelhos de raio x.

Ainda não há detalhes sobre o horário de funcionamento da Base Aérea para os voos comerciais, nem se o shopping permanecerá aberto caso haja voos fora do horário de funcionamento do centro de compras. O shopping funciona das 10h às 22h durante a semana e das 14h às 20h aos domingos e feriados.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Rio Grande do Sul

https://www.osul.com.br/shopping-deve-ser-usado-para-embarque-em-voos-de-canoas-e-passageiro-devera-levar-mala-em-onibus/

Shopping deve ser usado para embarque em voos de Canoas e passageiro deverá levar mala em ônibus

2024-05-21