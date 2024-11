Mundo Na reunião de líderes mundiais, o Rio de Janeiro ficou bem na foto: imagens da cidade durante os eventos do G20 roubaram a cena nas redes sociais

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Shigeru Ishiba, que estava hospedado em Copacabana por conta da cúpula do G20, compartilhou em seu Instagram o registro feito da janela do hotel. (Foto: Reprodução/Instagram)

O G20 no Rio não teve uma, mas duas fotos oficiais. Em ambas, a atenção de quem vê se divide entre a presença perfilada dos chefes de Estado e de Governo das principais economias do planeta e o cenário ao fundo. A explicação é simples: na primeira, feita na segunda-feira (18) nos reformados jardins do Museu de Arte Moderna (MAM), o Pão de Açúcar se impõe na paisagem com um céu azul de almanaque; na segunda, de terça (19), é o painel com a imagem panorâmica de quase toda a Zona Sul que captura os olhares. E não parou por aí. Líderes mundiais e as respectivas delegações não economizaram nas postagens e inundaram suas redes sociais com imagens das principais atrações cariocas.

Ao longo do G20, a cidade atingiu um dos maiores picos de menções nas redes deste ano: o recorde foi na segunda com 321,4 mil menções registradas no X, em posts abertos do Facebook, no Reddit, em blogs e perfis selecionados do Instagram, segundo levantamento realizado pela Bites, consultoria de análise de dados. Durante a última semana, as menções ao Rio ou ao G20 chegaram a 2,27 milhões de posts dos quais 811 mil em português, 601 mil em inglês e 548 mil em espanhol, num total de 29 milhões de interações.

“Eles geraram 29 milhões de interações em redes sociais. A Bites identificou 207 mil posts com imagens entre os dias 18 e 19 mencionando o Rio ou o G20. No X, o que mais se destacou foram publicações dos próprios chefes de Estado, com destaque para Narendra Modi (primeiro-ministro da Índia), Giorgia Meloni (primeira-ministra da Itália) e Claudia Sheinbaum (presidente do México)”, disse André Eler, diretor técnico Bites.

Rolé

Hospedado em um hotel localizado próximo ao Posto 4, em Copacabana, o primeiro-ministro do Japão, Shigeru Ishiba, fez sucesso ao atualizar o feed do seu Instagram na manhã de terça. Da janela do seu quarto, o premiê registrou o mar com o céu alaranjado das primeiras horas do dia. O Forte de Copacabana, iluminado de verde e amarelo, também compunha a foto que recebeu a legenda, em bom japonês: “Amanheceu em Copacabana”.

O clima ajudou, é verdade. A Capital do G20 — como placas instaladas na cidade anunciavam há meses — teve dias de céu aberto e calor durante a cúpula de líderes o que deixou tudo ainda mais “instagramável”. Ashley Biden, filha do presidente Joe Biden, dos Estados Unidos, esteve no Jardim Botânico onde fez fotos diante de uma imponente sumaúma, árvore que faz sucesso entre os visitantes e era a favorita do maestro Tom Jobim. No passeio, foi apresentada a pés de pau-brasil, a palmeiras-imperiais e ao orquidário do parque. Quem também visitou o parque foi Begoña Gomez, mulher do primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchéz, que ficou encantada ao conhecer o Herbário, o jardim japonês e os pés de cacau e jaca.

O presidente francês Emmanuel Macron postou pouco, mas fez a festa de cariocas e turistas ao permitir cliques — que rapidamente foram parar nas redes sociais — durante um passeio de terno, à noite, em Copacabana, correr de camiseta e short, em Ipanema, e visitar o Cais do Valongo ao lado do prefeito Eduardo Paes.

Impacto

O primeiro-ministro de Cingapura, Lawrence Wong, não conseguiu visitar o Cristo, mas postou uma foto de longe com a legenda: “Infelizmente, não terei chance de visitar, pois os próximos dias estão repletos de reuniões”, lamentou. Já o primeiro-ministro da Malásia, Anwar Ibrahim, compartilhou fotos de “um passeio relaxante” que conseguiu fazer na noite de segunda-feira na orla da Barra da Tijuca.

A prefeitura ainda está atualizando os números e a repercussão do evento, mas apenas até agosto, estima-se que tenha gerado o equivalente a R$ 128,9 milhões em mídia espontânea, pela publicação de mais de 22 mil reportagens.

“Essa projeção da imagem do Rio é sensacional. Representa um retorno de milhões de dólares em mídia espontânea que já trará reflexos para o turismo no próximo verão”, aposta Alfredo Lopes, presidente do presidente do HotéisRio.

A Embratur também não fechou os números do impacto do G20 para o o Rio e o país, mas a aposta é que os resultados serão positivos.

“É um momento extraordinário. O Brasil é notícia no mundo a partir do Rio. Até o sol ajudou, saiu na hora certa. O Rio é instagramável. Estamos num ano muito positivo e a expectativa, após o G20 e entrando na alta temporada, é a melhor possível”, diz Marcelo Freixo, presidente da Embratur.

Para Carlos Werneck, presidente-executivo do Visit Rio, fundação privada do setor de turismo, o G20 representará um marco para a cidade:

“Foi a oportunidade de mostrar a capacidade do Rio em ser um centro global. As imagens da cidade, repletas de belezas naturais, foram amplamente divulgadas, reforçando sua imagem positiva no cenário internacional.”

