Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

Joe Biden (E), Lula (C) e Eduardo Paes (D) se encontraram durante o G20 no Rio. (Foto: Ricardo Stuckert/Presidência da República)

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, já havia demonstrado certo encanto com o Cristo Redentor. Ao ser recebido pelo presidente Lula para a cúpula do G20, na segunda-feira (18), o norte-americano esteve diante de um painel com a paisagem da cidade maravilhosa e apontou para o monumento. Em publicação no Instagram, Eduardo Paes, prefeito do Rio, compartilhou o que Biden teria dito sobre a cidade.

“Eu já estive várias vezes aqui e não me canso dessa paisagem. Minhas nestas foram ao Cristo Redentor e ficaram encantadas com essa cidade”, disse o presidente dos Estados Unidos ao prefeito, segundo Paes. Na publicação, Biden aparece sorridente ao lado de Lula e Paes em foto tirada durante o G20.

Na segunda, Ashley Biden e Natalie, filha e neta, respectivamente, do presidente americano Joe Biden, subiram o Corcovado, conforme informado pela coluna do jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Pelas redes sociais, foram compartilhados registros do passeio, com direito à mão do Cristo Redentor iluminada pelos raios solares, foto do Pão de Açúcar e até de um macaquinho.

Amanhecer

A presença de líderes mundiais no Rio para a cúpula do G20 proporcionou a eles uma renovação no feed do Instagram. Na manhã de terça-feira (19), Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão, que ficou hospedado em um hotel no Posto 4 de Copacabana, foi quem causou inveja aos seguidores ao compartilhar registro do amanhecer na princesinha do mar.

Com o céu alaranjado contrastando com o mar, enquanto o Forte de Copacabana aparece ao fundo iluminado em verde e amarelo, a foto tirada por Ishiba é acompanhada da legenda “Amanheceu em Copacabana”. Com 12 horas de diferença entre os fusos de Brasília e de Tóquio, o primeiro-ministro deve ter acordado bem cedo para conseguir seu registro. A vista para o cartão-postal antecedeu o último dia da Cúpula de Líderes do G20, que foi realizada no Museu de Arte Moderna, no Flamengo.

O primeiro-ministro japonês não foi a primeira autoridade a compartilhar cliques na cidade. Diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom, que também esteve no Rio para participar do G20, se encantou com o Cristo Redentor. Ele compartilhou foto aos pés do monumento.

Através do X, ele compartilhou fotos ao lado de Nísia Trindade, ministra da Saúde, com o Cristo Redentor iluminado de azul, numa campanha de combate ao câncer de colo de útero. “Este é o único câncer que temos as ferramentas para eliminar”, disse Tedros, fazendo apelo aos líderes que participam do G20 para apoiarem o acesso às vacinas contra o HPV.

