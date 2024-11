Mundo Cinegrafista conta como usou skate para fazer imagens que rodaram o mundo mostrando o presidente da França correndo no Rio

Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

O presidente da França saiu para correr na orla de Ipanema na manhã de terça (19), antes do encerramento do G20. (Foto: Reprodução de vídeo)

O cinegrafista da TV Globo Théo Andrada explicou, nessa quarta-feira (20), que usou um skate para acompanhar o presidente da França, Emmanuel Macron, na corridinha matinal na Praia de Ipanema, na última terça (19). As imagens feitas pelo jovem rodaram o mundo.

O presidente da França e outros chefes de Estado participaram do encerramento da Cúpula do G20 no Museu de Arte Moderna (MAM), na terça.

Théo contou que a ideia surgiu depois que, no dia anterior, ele viu o presidente sair disfarçadamente para correr. Ele estava em uma cobertura com o repórter Léo Hamawaki na porta do Hotel Fairmont.

“O jornalista nunca quer virar notícia e o câmera nunca quer ser entrevistado. Está sendo uma experiência engraçada. Na segunda [18], eu estava com o Leo Hamawaki, que foi meu parceiro nessa ideia, na frente do Fairmont, e vimos muito de longe ele saindo para correr com um monte de seguranças. A primeira coisa que eu pensei foi ‘se eu estivesse com meu skate dava para fazer essa imagem”, relembra.

Segundo ele, os seguranças tentaram impedir o registro no dia seguinte, com medo que ele se aproximasse muito do presidente. Mas Théo esperou uma calçada mais estreita para garantir o registro de perto.

“Fiquei tão mordido em casa que eu não tinha feito essa imagem que eu planejei melhor. Teve a parte um pouco da inconsequência de ver um bando de segurança e pensar ‘é hoje, não importa o que aconteça eu vou fazer essa imagem’”, destaca ele.

“Eu pensei ‘eu tenho que perguntar algo a ele, se não essa imagem vai valer por cinco segundos’. Joguei um inglês do jeito que foi e até pedi desculpas porque os seguranças estavam nervosos”, completa.

Simpático, Macron sorriu e acenou para a câmera de Théo, mas continuou sua atividade física ao ar livre, cercado por seguranças. O presidente francês já havia corrido, pelo menos, 3 quilômetros por volta das 7h.

O jovem, que entrou na TV Globo com 19 anos, agradeceu a oportunidade e ao aprendizado que ganhou com os colegas de trabalho na trajetória na empresa. A repórter e apresentadora Ana Paula Santos lembrou que a primeira filmagem dele na empresa foi com ela e o apresentador Flávio Fachel deu os parabéns ao cinegrafista.

O presidente francês jantou no restaurante Empório Jardim, localizado no palacete da Casa Firjan, em Botafogo, e também visitou o Cais do Valongo e o Instituto Pretos Novos, na Pequena África.

