Por Redação O Sul | 20 de novembro de 2024

O menu estava sob a responsabilidade da chef paulista Morena Leite, do restaurante Capim Santo, em Trancoso (BA). (Foto: Reprodução)

Debater o futuro do mundo e conciliar questões como as mudanças climáticas pode despertar o apetite até mesmo dos líderes mundiais mais poderosos. Nas reuniões do G20, no Museu de Arte Moderna (MAM), no Parque do Flamengo, no Rio de Janeiro, o menu estava sob a responsabilidade da chef paulista Morena Leite, de 44 anos, do restaurante Capim Santo, em Trancoso, na Bahia.

Chefes de Estado de pelo menos 19 países estiveram no Rio para participar da cúpula de líderes do G20, grupo das maiores economias do mundo, mais a União Africana e União Europeia.

O prato principal de segunda-feira (18) teve duas opções: uma receita com pirarucu e outra com espetinho de costela desfiada. As opções de acompanhamentos eram diversas. Uma delas foi um prato típico nordestino, o rubacão, um arroz geralmente servido com feijão fradinho e queijo coalho.

No primeiro dia, o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva escolheu o espetinho de costela. Já na terça (19) e último dia de reuniões, Lula optou por carne moída, purê de aipim, farofa e ovo frito. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, fez o mesmo pedido, mas com uma condição: sem cebolas. Membros da delegação norte-americana acompanharam a refeição para garantir a segurança de Biden. Entre as sobremesas disponíveis, estavam um pudim feito com castanhas do Pará e musses.

A chefe Morena preparou dois almoços e um jantar para a cúpula dos líderes. Muito próxima da primeira-dama Janja da Silva, a chef já comandou outros eventos nos quais o governo federal recebeu autoridades estrangeiras.

Morena estudou na renomada escola de culinária francesa Le Cordon Bleu, em Paris, onde se formou como chef de cuisine e pâtissier. “Estudei no Cordon Bleu, mas meu trabalho tem muito do emocional. Gosto de brincar com os sentidos, explorar sabores e revisitar pratos tradicionais”, afirma em seu site.

Conhecida por apresentar pratos regionais do Brasil, Morena já foi responsável por assinar jantares e almoços para outras autoridades políticas mundiais, inclusive, em Brasília.

A chef foi responsável, por exemplo, por cozinhar para o presidente Lula, para a primeira-dama, Janja e para o presidente da França, Emmanuel Macron, durante evento no Itamaraty, no dia 28 de março.

No almoço para Macron, Morena serviu pratos da culinária baiana, como acarajé, vatapá e moqueca. A chef chegou a publicar nas redes fotos do almoço e disse que o convite para assinar o menu partiu da primeira-dama.

2024-11-20