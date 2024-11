Mundo A vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos ainda reverbera no mercado financeiro

20 de novembro de 2024

Criptomoedas atingiram máximas históricas depois da vitória do republicano – e metais podem seguir o mesmo caminho. (Foto: Reprodução)

A vitória de Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos ainda reverbera no mercado financeiro e tende a provocar impactos positivos e negativos ainda por muito tempo. As criptomoedas foram, de longe, as mais beneficiadas da eleição do republicano. O bitcoin atingiu sua máxima histórica de valor e se aproxima da marca dos 100 mil dólares.

Os analistas do banco Goldman Sachs acreditam que os preços do ouro também devem se valorizar nos próximos meses. A expectativa é que o metal bata os 3 mil dólares até o final de 2025. Hoje, o ouro é negociado na casa dos 2,6 mil dólares.

A avaliação é que a demanda por outro pelos bancos centrais vai aumentar e que fluxo em fundos vai subir diante dos cortes de juros nos Estados Unidos previstos para o próximo ano. Além disso, uma escalada na guerra comercial entre China e EUA pode provocar uma nova onda especulativa no metal, bem como um possível agravamento da crise fiscal americana. “Vá para o ouro”, escreveram os analistas em relatório enviado a clientes.

Secretário de Comércio

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, indicou o CEO da Cantor Fitzgerald, Howard Lutnick, para assumir a Secretaria de Comércio do país. Segundo anúncio de terça-feira (19), Lutnick ficará responsável pela agenda tarifária do republicano.

Ao longo da campanha, Trump prometeu que iria elevar as tarifas para quaisquer produtos importados ao país entre 10% e 20%. Exceto os da China: para estes produtos, o republicano planeja taxas de 60%.

O objetivo dele seria favorecer a indústria norte-americana e mover a economia local. Porém, especialistas apontam que não é deste modo que as tarifas aduaneiras funcionam; e que a abordagem de Trump, no fim, poderia ter um impacto inflacionário prejudicial aos EUA.

“Na sua função de co-presidente da equipe de transição Trump-Vance, Howard criou o processo e sistema mais sofisticado para nos ajudar a criar a melhor administração que a América já viu”, escreveu Trump no anúncio.

A Cantor Fitzgerald é uma corretora de serviços financeiros especializada em patrimônio institucional, rendas fixas, investimentos e financiamento comercial.

Lutnick ingressou na Cantor Fitzgerald em 1983, e atua em Wall Street há mais de 30 anos. Um filantropo norte-americano, o executivo é doador e membro do Conselho de Administração do Memorial e Museu Nacional do 11 de Setembro e da Weill Cornell Medicine.

A empresa perdeu 658 de seus 960 colaboradores em Nova York com o atentado às Torres Gêmeas.

O futuro secretário do Comércio dos EUA foi nomeado Personalidade do Ano do Financial Times em 2001 e Empreendedor do Ano da Ernst & Young em 2010.

Lutnick também recebeu o Prêmio Distinguido de Serviço Público do Departamento da Marinha, a mais alta honraria concedida a civis pela Marinha dos EUA.

O banqueiro vai suceder Gina Raimondo no cargo. Após a política protecionista adotada no primeiro mandato de Trump, Raimondo buscou refirmar laços comerciais com outros países, como o Brasil.

