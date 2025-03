Grêmio Na Serra Gaúcha, Grêmio enfrenta o Juventude pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











O Grêmio venceu o jogo de ida na Arena por 2 a 1 e tem o empate a favor para se classificar à decisão Foto: Lucas Uebel/Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Juventude e Grêmio se enfrentam neste sábado (01), pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho. A bola rola a partir das 16h30min no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha.

O Grêmio venceu o jogo de ida na Arena por 2 a 1 e tem o empate a favor para se classificar à decisão. Já o Juventude necessita vencer por dois gols de diferença para se classificar no tempo normal. Por um, leva aos pênaltis. Não há gol qualificado no regulamento.

O Juventude sofreu um duro baque na terça-feira ao cair na primeira fase da Copa do Brasil diante do Maringá. O técnico Fábio Matias reconhece o momento de dificuldade alviverde e tenta remobilizar o grupo para reverter o resultado no jogo de ida.

Escalações prováveis

Juventude – técnico: Fábio Matias

Provável escalação: Gustavo; Ewerthon, Abner, Adriano Martins e Alan Ruschel (Felipinho); Daniel Giraldo, Jadson e Jean Carlos; Batalla, Ênio (Giovanny) e Erick Farias.

Grêmio – técnico: Gustavo Quinteros

Provável escalação: Tiago Volpi; João Pedro, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Cuéllar, Villasanti, Cristian Olivera, Cristaldo e Monsalve; Braithwaite.

Arbitragem

Árbitro: Anderson Daronco

Assistente 1: Maira Mastella Moreira

Assistente 2: Tiago Augusto Kappes Diel

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

Quarto árbitro: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/na-serra-gaucha-gremio-enfrenta-o-juventude-pelo-jogo-de-volta-da-semifinal-do-campeonato-gaucho/

Na Serra Gaúcha, Grêmio enfrenta o Juventude pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Gaúcho

2025-03-01