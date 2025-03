Inter No Beira-Rio, Inter e Caxias decidem uma vaga à final do Gauchão

Por Redação O Sul | 1 de março de 2025

No confronto de ida, no Centenário, o Colorado venceu por 2 a 0 Foto: Ricardo Duarte/Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Inter e Caxias decidem neste sábado (01) uma vaga à final do Campeonato Gaúcho. Os dois clubes fazem o confronto de volta da semifinal a partir das 21h30 no Beira-Rio, em Porto Alegre.

No confronto de ida, no Centenário, o Colorado venceu por 2 a 0. Com isso, pode perder por até um gol de diferença que mesmo assim estará classificado. Já o time grená precisa vencer por três ou mais gols para avançar no tempo normal ou por dois para levar a pênaltis. Não há gol qualificado.

O time da Serra, por outro lado, teve compromisso pela Copa do Brasil na quarta-feira. E chega embalado pela classificação à segunda fase, com vitória por 2 a 0 sobre o Dourados-MS fora de casa. A missão é difícil, mas a meta é obter uma classificação histórica em pleno Beira-Rio.

Escalações prováveis

Inter – técnico: Roger Machado

Escalação provável: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando, Bruno Henrique, Carbonero, Gustavo Prado e Vitinho; Valencia.

Caxias – técnico: Luizinho Vieira

Escalação provável: Victor Golas; Ronei, Alisson, Lucas Cunha e Kelvyn; Vini Guedes, Pedro Cuiabá e Tomás Bastos (Nicholas); Gabriel Lima, Calyson e Richard.

Arbitragem

Árbitro: Roger Goulart

Assistente 1: Jorge Eduardo Bernardi

Assistente 2: Fagner Bueno Cortes

VAR: Rafael Traci (PR)

Quarto árbitro: Tiago Pires Staduto

